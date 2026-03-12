Μήνυμα… αντίστασης και αποφασιστικότητας απηύθυνε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Παρόλο που αυτό ήταν ξεκάθαρο υπάρχει ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεσμεύτηκε να εκδικηθεί στο όνομα των μαρτύρων που σκοτώθηκαν από τα χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ – ανάμεσά τους ο πατέρας, η μητέρα, η σύζυγος, η αδελφή και το 14 μηνών μωρό της. Με λόγια φορτισμένα συγκίνηση και οργή, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνθηκολογήσει.

Η συνέχεια της Ισλαμικής Επανάστασης

Ο 56χρονος γιος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε την εκλογή του από την τηλεόραση, δηλώνοντας πως εξεπλάγην. Επισήμανε ότι είδε τη σορό του πατέρα του και εξήρε την παρακαταθήκη του, υπογραμμίζοντας πως όσοι υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου θα αποζημιωθούν από το κράτος.

Στη δήλωσή του δεν καταγράφεται κάποια αλλαγή στη στρατηγική της Τεχεράνης, την οποία περιέγραψε ως «οργανωμένο χάος». Όπως τόνισε, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για να ενισχυθεί η πίεση προς τον εχθρό, ενώ οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα συνεχίσουν να αποτελούν στόχο.

Το αναπάντητο ερώτημα

Σύμφωνα με το CNN, το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν κωδικοποιημένο με τρόπο που αναδεικνύει τη συνέχεια τόσο με τον πατέρα του όσο και με την ίδια την Ισλαμική Επανάσταση. Η πρώτη του δήλωση, γραπτή και όχι βιντεοσκοπημένη, εκτιμάται ότι θα συσπειρώσει τους υποστηρικτές του.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό ένα κρίσιμο ερώτημα: εφόσον ο ίδιος είναι τραυματίας, ποιος ασκεί αυτή τη στιγμή τον πραγματικό έλεγχο στο Ιράν;