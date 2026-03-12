Ρωσικό πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση στις αρχές του μήνα στα ανοιχτά της Λιβύης, πλέει ακυβέρνητο μεταξύ της Μάλτας και του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βαλέτας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι διέπραξε «τρομοκρατική επίθεση» στο πλοίο M.T. Arctic Metagaz, το οποίο έπλεε στη Μεσόγειο. Και τα 30 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Οι λιμενικές αρχές της Λιβύης είχαν ανακοινώσει τη νύχτα της 3ης προς 4η Μαρτίου ότι στο πλοίο σημειώθηκαν εκρήξεις, οι οποίες προκάλεσαν πυρκαγιά και οδήγησαν στη βύθισή του βόρεια της Σύρτης.

Ωστόσο, οι αρχές της Μάλτας προειδοποίησαν χθες και σήμερα τους ναυτιλλομένους στην περιοχή ότι το πλοίο δεν έχει βυθιστεί πλήρως, αλλά πλέει «εκτός ελέγχου». Με βάση τις συντεταγμένες GPS που δημοσιοποίησε η Βαλέτα, το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, μεταξύ Μάλτας και Λαμπεντούζας, ενώ χθες βρισκόταν πιο κοντά στη Μάλτα.

Οι αρχές καλούν τα παραπλέοντα σκάφη να τηρούν απόσταση τουλάχιστον πέντε ναυτικών μιλίων από το κουφάρι του M.T. Arctic Metagaz, για λόγους ασφάλειας.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, το οποίο θεωρείται σπάνια επιτυχία της Ουκρανίας εναντίον ρωσικού πλοίου που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά παράλια.

Στο M.T. Arctic Metagaz είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ανήκε στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» των γερασμένων δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο παγκοσμίως, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.