Το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα στοιχεία για τη λειτουργία και την αποστολή του.

Όπως όλα δείχνουν, το νησί είχε ήδη χαρτογραφηθεί από τους χειριστές του μη επανδρωμένου συστήματος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, το drone τύπου Magura V5, ουκρανικής προέλευσης, διαθέτει όχι ένα, αλλά δύο δορυφορικά συστήματα. Η πρώτη δορυφορική σύνδεση αφορά τη λήψη στίγματος μέσω GPS, ενώ η δεύτερη επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο της πορείας και την αναμετάδοση εικόνας στον χειριστή από τις ενσωματωμένες κάμερες.

Σε περίπτωση απώλειας της δεύτερης δορυφορικής σύνδεσης, το drone ενεργοποιεί πρωτόκολλο απόκρυψης και κατευθύνεται σε προαποθηκευμένα σημεία. Μία τέτοια τοποθεσία φαίνεται να ήταν η σπηλιά στη Λευκάδα, γεγονός που αποδεικνύει, ότι είχε προηγηθεί λεπτομερής χαρτογράφηση. Κάποιος από το έδαφος είχε προεπιλέξει το σημείο ως ασφαλές καταφύγιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα παρόμοια σημεία σε νησιά ή βραχονησίδες.

Το σύστημα αυτοκαταστροφής και ο ρόλος των «ψαράδων»

Εφόσον χαθεί και η πρώτη δορυφορική σύνδεση, το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει μηχανισμό αυτοκαταστροφής. Ουσιαστικά μετατρέπεται σε μια κινούμενη, «τυφλή» θαλάσσια βόμβα, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητά του.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των δύο Βούλγαρων ψαράδων, που σύμφωνα με τις πληροφορίες ψάρευαν ακριβώς στο σημείο όπου εντοπίστηκε το drone. Οι αρχές εκτιμούν, ότι η παρουσία τους είναι άξια διερεύνησης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό, αν έχουν εντοπιστεί και καταθέσει στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζει το Λιμενικό.