Ένοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή γύρω από τη συναγωγή στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας ύστερα από αναφορές για «περιστατικό» και πιθανή κατάσταση ομηρίας.

Οι λεπτομέρειες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες εν μέσω αυξημένων συναγερμών ασφαλείας στην Ευρώπη μετά τις πρόσφατες εκρήξεις σε συναγωγές στο Βέλγιο και το Όσλο.

#BREAKING: Armed police have cordoned off the area around the synagogue in Trondheim, Norway, following reports of an 'incident' and possible hostage situation. Details remain unconfirmed amid heightened European security alerts after recent synagogue blasts in Belgium and Oslo…