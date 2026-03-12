Ο Ιρανός ‌Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε την Πέμπτη ότι τα ​Στενά ​του ​Ορμούζ ​πρέπει να παραμείνουν ​κλειστά ως εργαλείο πίεσης. Σε μήνυμα που διαβάστηκε από ​κρατικό ​τηλεοπτικό ​ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν, ​το ​πρώτο ​που εξέδωσε ​ο ​νέος ​ανώτατος ​ηγέτης ​από τότε που ​διορίστηκε ​για να ​διαδεχθεί ​τον ​δολοφονηθέντα ​πατέρα του, ​ο Μοτζτάμπα είπε ότι όλες οι ​βάσεις των ΗΠΑ στην ​περιοχή ​πρέπει να κλείσουν καθώς θα ​δεχτούν ​επιθέσεις.

First message ⁠from #Iran‘s new supreme ⁠leader, ⁠Mojtaba Khamenei, will be released within minutes, ⁠Iranian state media report. pic.twitter.com/HQ5unTtF9c — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 12, 2026

Μια δήλωση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν. Είναι η πρώτη που ακούγεται από τον νέο ηγέτη, αφότου επιλέχθηκε να διαδεχθεί τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σε σχόλια που μεταφράστηκαν από το BBC Persian, ο Χαμενεΐ είπε ότι το Ιράν θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον «μοχλό αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το Ιράν έχει πολιτική «φιλίας» με τις γειτονικές χώρες, αλλά τις συμβούλεψε να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις, τις οποίες, όπως λέει, το Ιράν θα συνεχίσει να στοχοποιεί.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συμπλήρωσε ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να «εκδικηθεί το αίμα των Ιρανών» που έχουν σκοτωθεί. Ορκίστηκε να εκδικηθεί όσους σκοτώθηκαν στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της πολύνεκρης επίθεσης σε σχολείο. Υπογράμμισε ότι το Ιράν θα «λάβει αποζημίωση» από τον εχθρό του, αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αρνηθούν, το Ιράν θα «πάρει από τα περιουσιακά του στοιχεία» ή θα τα καταστρέψει στον ίδιο βαθμό, συμπλήρωσε.

Ο Χαμενεΐ δεν εμφανίστηκε στην κάμερα και οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι τραυματίστηκε στην εναρκτήρια ομοβροντία του πολέμου, επισημαίνουν οι Times of Israel.

«Είναι σε κώμα»

Την ίδια ώρα δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν βρίσκεται σε κώμα και έχει χάσει ένα πόδι μετά από σοβαρό τραυματισμό σε αεροπορικές επιδρομές. Όπως αναφέρει o 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Σίνα στην ιστορική συνοικία της πόλης, περιτριγυρισμένος από αξιωματούχους ασφαλείας, σύμφωνα με πηγή στην Τεχεράνη. Ένα τμήμα του νοσοκομείου έχει αποκλειστεί για την προστασία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Δεν είναι σαφές εάν ο Μοτζτάμπα τραυματίστηκε στις ίδιες αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον 86χρονο πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η πηγή, η οποία δεν επιθυμεί να κατονομαστεί λόγω φόβου για τη ζωή της, δήλωσε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Μοχάμεντ Ρέζα Ζαφαρτζανί, Υπουργού Υγείας, Θεραπείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης του Ιράν και ενός από τους κορυφαίους χειρουργούς τραυμάτων της χώρας.

Η πηγή είπε στη Sun μέσω μυστικών μηνυμάτων που έστειλε σε έναν εξόριστο αντιφρονούντα που ζει στο Λονδίνο: «Ένα ή και τα δύο του πόδια έχουν ακρωτηριαστεί. Το συκώτι ή το στομάχι του έχουν επίσης υποστεί ρήξη. Προφανώς βρίσκεται και σε κώμα».

Είναι αδύνατο να επαληθευτεί η κατάσταση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν λόγω της τρέχουσας διακοπής του διαδικτύου από το καθεστώς, αλλά η ιρανική κρατική τηλεόραση έχει αναφερθεί στον Μοτζτάμπα ως «Jaanbaz του Ραμαζανιού» – που σημαίνει «τραυματισμένος βετεράνος πολέμου», αναφέρει το βρετανικό μέσο.