Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κτήριο που στεγάζει την εβραϊκή συναγωγή Γουέστ Μπλούμφιλντ στις ΗΠΑ. Εντός του λεγόμενου Temple Israel υπάρχει και ένα νηπιαγωγείο,

Επίσης, ακούστηκαν πυροβολισμοί ενώ η αστυνομία έφτασε εσπευσμένα στο σημείο. Ο ένοπλος είναι νεκρός σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο τοπικός σερίφης ανέφερε ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν τραυματίες.

Η συναγωγή όπως φαίνεται στα google maps:

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εβραϊκές συναγωγές στις ΗΠΑ

Η αστυνομία του Μίσιγκαν ανακοίνωσε στο X ότι είναι ενήμερη σχετικά με το περιστατικό και έκανε έκκληση στους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο.

Το FBI έφτασε επίσης στο σημείο. Δεκάδες πράκτορες βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη Temple Israel, μαζί με πράκτορες της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών.

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, δήλωσε στο X ότι το προσωπικό του FBI βρίσκεται «στο σημείο με συνεργάτες στο Μίσιγκαν και ανταποκρίνεται στην φαινομενική κατάσταση εμβολισμού οχήματος και ενεργού σκοπευτή έξω από τη Συναγωγή Temple Israel».

Έξω από τη συναγωγή, περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι στέκονταν κοντά στην οδό Walnut Lake, περιμένοντας πληροφορίες. Ελικόπτερα πετούν επίσης από πάνω.

Το Temple Israel είναι μία από τις πολλές συναγωγές στο West Bloomfield. Η τρέχουσα πανεπιστημιούπολη του χτίστηκε το 1980 και επεκτάθηκε το 1989. Περιλαμβάνει ένα κέντρο προσχολικής ηλικίας και ένα θρησκευτικό σχολείο για παιδιά από το νηπιαγωγείο έως την 12η τάξη.

Active Shooting: 03/12 at 12:30 p m Location: 5725 Walnut Lake Road (Temple Isreal) Synopsis: The Michigan State Police is aware of an active shooting incident that is ongoing in West Bloomfield. We are asking for community members to stay away from the area to allow for police… pic.twitter.com/p3FIbU9n4K — MSP Second District (@mspmetrodet) March 12, 2026

🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN – ACTIVE SHOOTER REPORTED • Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say • Reports indicate shots were fired after the crash • The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

«Είμαστε ενήμεροι για ένα ενεργό περιστατικό ασφαλείας στο Temple Israel. Οι αρχές επιβολής του νόμου ανταποκρίνονται. Οι εβραϊκές μας υπηρεσίες βρίσκονται επί του παρόντος σε προληπτικό lockdown. Ζητάμε από τα μέλη της κοινότητας να μείνουν μακριά από την περιοχή αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Γουέστ Μπλούμφιλντ βρίσκεται βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.

Κλειστά όλα τα σχολεία στην περιοχή – Πυκνοί καπνοί τύλιξαν το κτήριο

Έκλεισαν όλα τα σχολεία της περιοχής ενώ ασθενοφόρα μετέβησαν στο σημείο για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το όχημα έπεσε σκόπιμα πάνω σε συναγωγή πριν τυλιχθεί στις φλόγες, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Αεροφωτογραφίες από την περιοχή κατέγραψαν πυκνό καπνό να υψώνεται από το κτίριο αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο.

Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για θύματα

Η αστυνομία στο Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν ανταποκρίθηκε την Πέμπτη σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε συναγωγή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για τυχόν θύματα.