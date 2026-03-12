Τζον Κέρι, πρώην υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν αποτελεί μία από τις χειρότερες παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών.

«Είναι πολύ επικίνδυνο», ανέφερε ο Κέρι σε συνέντευξή του στο CNN στο περιθώριο της συνόδου του Sustainable Markets Initiative στο Λονδίνο. «Ελπίζω η διπλωματία να επανέλθει με αποφασιστικό τρόπο τις επόμενες ημέρες… Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον κόσμο να βρεθεί διέξοδος».

Ο Κέρι τόνισε ότι η κρίση αυτή είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων δεκαετιών και θα μπορούσε να γίνει «ακόμη πιο ανεξέλεγκτη».

«Έχετε δει τι συνέβη στις τιμές της ενέργειας – αυτό θα επηρεάσει κάθε οικονομία, αν συνεχιστεί για πολύ», πρόσθεσε.

Προειδοποίηση για κλιμάκωση και οικονομικές επιπτώσεις

Έχοντας συνεργαστεί στενά με το Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης Ομπάμα που οδήγησαν στη συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015, ο Κέρι προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να παρατείνει τη σύγκρουση, προκαλώντας περαιτέρω οικονομική ζημιά.

«Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά την ικανότητα του Ιράν να διεξάγει ασύμμετρο πόλεμο. Το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Είναι έμπειρο σε αυτό», είπε. «Δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό –αν καθόλου– ελήφθησαν υπόψη αυτοί οι παράγοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της (διοίκησης Τραμπ)».

Κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και ενεργειακή ανεξαρτησία

Ο Κέρι υπογράμμισε ότι η κρίση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ανάγκης «να μην είμαστε όμηροι των επιλογών άλλων», όπως συνέβη κατά το πετρελαϊκό σοκ του 1973.

«Πιστεύω ότι αυτό θα υπενθυμίσει στους ανθρώπους –και ίσως επιταχύνει– τη μετάβαση στην ενέργεια του μέλλοντος», κατέληξε.