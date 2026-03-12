Η μετεγκατάσταση της ελληνικής πρεσβείας από την Τεχεράνη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, για λόγους ασφαλείας, ανακοινώθηκε την Πέμπτη (12.03.2026) από την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πιο απτό μέχρι σήμερα σημάδι της επιδείνωσης των συνθηκών στην περιοχή.

Κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η Αθήνα εξέφρασε εκ νέου έντονη ανησυχία για την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση και τη διάχυση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση, επισημαίνοντας την ανάγκη αποφυγής ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα όξυνση.

Σύμφωνα με την κ. Ζωχιού, η ελληνική διπλωματία επιμένει στη δημιουργία αξιόπιστων διαύλων διαλόγου και στην επιστροφή στη διαπραγμάτευση. Τόνισε ότι η διπλωματική οδός παραμένει η μόνη ασφαλής διέξοδος σε μια συγκυρία που απειλεί να αποσταθεροποιήσει ευρύτερα την περιοχή.

Η Αθήνα επανέλαβε την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η πλήρης εποπτεία των πυρηνικών και βαλλιστικών του προγραμμάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματικές επαφές και διεθνείς πρωτοβουλίες

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ανέφερε ότι τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχαν επαφές με εταίρους της Ελλάδας στην περιοχή. Στις συνομιλίες αυτές, εξέφρασαν την αλληλεγγύη της χώρας προς τα κράτη του Κόλπου και τόνισαν την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον Λίβανο. Η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ζήτησε από κοινού με τη Γαλλία, τη Δανία, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης για την επιδεινούμενη κατάσταση. Μετά τη συνεδρίαση, συνυπέγραψε κοινή δήλωση υπέρ του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και της εφαρμογής της απόφασης 1701.

Όπως έγινε γνωστό, η Αθήνα εξετάζει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Το δίκτυο των ελληνικών διπλωματικών αρχών

Η κ. Ζωχιού έκανε ειδική αναφορά στο δίκτυο των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην περιοχή, εξαίροντας το έργο των επικεφαλής τους σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης και επιχειρησιακών αναγκών. Αναφέρθηκε ονομαστικά στην πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ Μαρία Σολωμού, στον πρέσβη και γενικό πρόξενο στα Ιεροσόλυμα Δημήτριο Αγγελοσόπουλο, στον πρέσβη σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν Ιωάννη Πλώτα, στην πρέσβη στον Λίβανο Δέσποινα Κουκουλοπούλου, στην πρέσβη στην Ιορδανία Ειρήνη Ρήγα, στον πρέσβη στο Κατάρ Χρήστο Καποδίστρια, στην πρέσβη σε Σαουδική Αραβία και Ομάν Αικατερίνη Βαρβαρήγου, καθώς και στον Γεώργιο Δημητρίου στο Ιράκ και στον γενικό πρόξενο στο Ερμπίλ Νικόλαο Στεργιούλα.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου –όπως είπε– έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο βάρος λόγω του αυξημένου όγκου αιτημάτων. Η εκεί αρχή, υπό τον πρέσβη Στυλιανό Γαβριήλ, έχει ήδη ενισχυθεί με επτά επιπλέον διπλωματικούς υπαλλήλους.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Ιράν, σημειώνοντας ότι επικεφαλής της είναι ο Κωνσταντίνος Τσενκελίδης. Υπογράμμισε ότι, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης επί του εδάφους και κατόπιν εκτίμησης των συνθηκών ασφαλείας, αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση της πρεσβείας από την Τεχεράνη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.