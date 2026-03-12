Μια δήλωση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν. Είναι η πρώτη που ακούγεται από τον νέο ηγέτη, αφότου επιλέχθηκε να διαδεχθεί τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σε σχόλια που μεταφράστηκαν από το BBC Persian, ο Χαμενεΐ λέει ότι το Ιράν θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον «μοχλό αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ».

Στη συνέχεια, λέει ότι το Ιράν έχει πολιτική «φιλίας» με τις γειτονικές χώρες, αλλά τις συμβούλεψε να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις, τις οποίες, όπως λέει, το Ιράν θα συνεχίσει να στοχοποιεί.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να «εκδικηθεί το αίμα των Ιρανών» που έχουν σκοτωθεί.

Λέει ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση του Μινάμπ, όπου μια αμερικανική επιδρομή κοντά σε ένα σχολείο σκότωσε 168 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 110 παιδιών.

