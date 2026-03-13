Σειρά ισχυρών εκρήξεων σε σύντομα διαστήματα συγκλόνισε σήμερα (13/3) την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP στο Ιράν, κατά την 14η ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Οι εκρήξεις αυτές, σπάνιας έντασης, που σημειώθηκαν γύρω στις 10:00 τοπική ώρα (περίπου 08:30 ώρα Ελλάδος) έκαναν να σειστούν τα διαμερίσματα δύο δημοσιογράφων του AFP που βρίσκονται σε απόσταση χιλιομέτρων μεταξύ τους στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Τεχεράνης.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστοί οι στόχοι των πληγμάτων. Ένας δημοσιογράφος του AFP είδε δύο σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό από το ανατολικό και το βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, παρά την περιορισμένη ορατότητα λόγω του βροχερού καιρού στην Τεχεράνη.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος ότι εξαπέλυσε νέο κύμα εκτεταμένων πληγμάτων στην Τεχεράνη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις “εξαπέλυσαν εκτεταμένο κύμα πληγμάτων με στοχο τις υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη”, αναφέρεται σε σύντομο ανακοινωθέν των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

🎯STRIKES AGAINST THE IRANIAN TERROR REGIME CONTINUE 📍Shiraz, southern Iran: An underground facility for ballistic missile storage and production 📍Tehran: A central base for aerial defense array & several production sites for weapons, aerial defense systems, and ballistic… pic.twitter.com/qbPdkJPOZg — Israel Defense Forces (@IDF) March 13, 2026

Τραμπ: Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα», λίγες ώρες αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η χώρα του θα εκδικηθεί τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όλα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν «είναι στ’ αλήθεια έθνος τρόμου και μίσους, και (οι Ιρανοί) πληρώνουν σήμερα μεγάλο τίμημα», πέταξε ακόμη ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ πλάι του.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα για την πορεία του πολέμου, που εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ άλλων, έχει πει ότι οι ΗΠΑ «νίκησαν», ή ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πολύ σύντομα», ενώ ταυτόχρονα επιμένει στην ανάγκη να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δεν απάντησε άμεσα σε όσα είπε στον πρώτο μήνυμά του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ, που υποσχέθηκε εκδίκηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κι ότι η πίεση στο στενό του Χορμούζ θα συνεχιστεί.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν κι άλλο χθες Πέμπτη, καθώς η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός έχει κλείσει σχεδόν εντελώς, καθώς ελέγχεται de facto από την Τεχεράνη. Από αυτή διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) προς παράδοση στη διεθνή αγορά.