Ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα διαδικτυακή απειλή προς το Ιράν, γράφοντας: «Δείτε τι θα συμβεί σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα σήμερα».

Ο Τραμπ δημοσίευσε το μήνυμα την Παρασκευή στην πλατφόρμα του, Truth Social. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «το Ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική του Αεροπορία δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα υπόλοιπα καταστρέφονται, ενώ οι ηγέτες τους έχουν διαγραφεί από προσώπου γης».

Στην ίδια ανάρτηση ο Τραμπ πρόσθεσε: «Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι αυτό!»

Σε συνέντευξή του στο Fox News νωρίτερα δήλωσε ότι πιστεύει πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι «ζωντανός αλλά τραυματισμένος», σχολιάζοντας τις αναφορές ότι τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

«Νομίζω ότι μάλλον είναι. Πιστεύω ότι είναι τραυματισμένος, αλλά πιθανότατα ζωντανός με κάποιον τρόπο», είπε απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Μπράιαν Κιλμίιντ. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη μετάδοση μηνύματος του Χαμενεΐ από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση ως ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρεσβευτής του Ιράν στην Κύπρο είχε δηλώσει στην εφημερίδα The Guardian ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, στις οποίες σκοτώθηκαν ο πατέρας του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και αρκετά μέλη της οικογένειάς του. Η δήλωση αυτή επιβεβαίωσε αντίστοιχες αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.