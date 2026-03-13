Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε θεαματική άνοδο 42% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι παραδόσεις υδρογονανθράκων από τις χώρες του Κόλπου μειώθηκαν δραστικά, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Συγκεκριμένα, από τα 72,48 δολάρια ανά βαρέλι στις 27 Φεβρουαρίου, το Μπρεντ έκλεισε σήμερα στα 103,14 δολάρια. Η αύξηση φτάνει το 42% μέσα σε μόλις 15 ημέρες, ενώ μόνο την τελευταία εβδομάδα η άνοδος ανήλθε σε 11%.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε επίσης ισχυρή άνοδο, κλείνοντας στα 98,71 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή 47% υψηλότερα σε σχέση με τις τιμές που ίσχυαν στις αρχές του πολέμου.