O Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πίτ Χέγκσεθ, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «τραυματισμένος» και «πιθανώς παραμορφωμένος».

Αναφερόμενος στη γραπτή δήλωση του Μοτζτάμπα που διαβάστηκε χθες από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Χέγκσεθ αναρωτιέται γιατί δεν υπήρχαν εικόνες ή ηχητικό υλικό του Μοτζτάμπα.

«Νομίζω ότι ξέρετε γιατί», προσέθεσε και υποστήριξε ότι ο Μοτζτάμπα είναι «φοβισμένος» και «τραυματισμένος», «βρίσκεται σε φυγή» και «στερείται νομιμότητας».

Σε άλλο σημείο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μια σειρά επιλογών για την αντιμετώπιση των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του Ιράν να τα εγκαταλείψει.

Οι ΗΠΑ εξαπολύουν σήμερα «τον μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων εναντίον του Ιράν»

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν κρύβεται και ότι η βούληση των ΗΠΑ είναι «ακλόνητη, οι επιλογές μας έχουν μεγιστοποιηθεί και οι δυνατότητές μας συνεχίζουν να ενισχύονται».

Ο Πρόεδρος Τραμπ κρατά τα χαρτιά, λέει. «Αυτός θα καθορίσει το ρυθμό, το τέμπο και το χρονοδιάγραμμα αυτής της σύγκρουσης».

Είπε ότι σήμερα, οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν «για άλλη μια φορά, τον μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων που έχει πραγματοποιήσει η Αμερική πάνω από τους ουρανούς του Ιράν».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ιράν για «απελπισία» στα Στενά του Ορμούζ

Όπως ανέφερε ο Πίτ Χέγκσεθ το Ιράν δεν διαθέτει αεροπορία, αεράμυνα ή ναυτικό και ότι οι εκτοξευτές πυραύλων του καταστρέφονται.

Ο όγκος των πυραύλων του Ιράν έχει μειωθεί κατά 90% και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης κατά 95%, προσθέτει.

Το Ιράν επιδεικνύει «απόλυτη απελπισία» στα Στενά του Ορμούζ – το πιο πολυσύχναστο ναυτιλιακό κανάλι μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο – αλλά αυτό είναι «κάτι που αντιμετωπίζουμε», είπε.

Ερωτηθείς για στην πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο του Ιράν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «ποτέ δεν στοχεύουν αμάχους».