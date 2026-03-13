Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν τοποθετήθηκε δημόσια για το ενδεχόμενο αποκλεισμού της εθνικής ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στέλνοντας σαφές μήνυμα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίδραση ήρθε μετά από δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η παρουσία της ιρανικής ομάδας στη διοργάνωση θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία των συμμετεχόντων.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν στο Instagram, υπογραμμίζεται ότι η συμμετοχή της χώρας στο τουρνουά δεν εξαρτάται από «κανένα άτομο ή καμία χώρα», στέλνοντας μήνυμα ότι η ομάδα σκοπεύει να βρεθεί κανονικά στη διοργάνωση.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα ιστορικό και διεθνές γεγονός και ο φορέας που το διοργανώνει είναι η FIFA — όχι κάποιο άτομο ή κάποια χώρα”, επισημαίνεται στην ανάρτηση. “Η εθνική ομάδα του Ιράν, χάρη στη δύναμή της και σε μια σειρά αποφασιστικών νικών που πέτυχαν οι γενναίοι γιοι του Ιράν, ήταν από τις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν σε αυτό το μεγάλο τουρνουά.

Σίγουρα, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την εθνική ομάδα του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η μόνη χώρα που θα μπορούσε να αποκλειστεί είναι αυτή που φέρει απλώς τον τίτλο του «οικοδεσπότη», αλλά δεν έχει την ικανότητα να παρέχει ασφάλεια στις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο γεγονός».

Η ανάρτηση της Ιρανικής Ομοσπονδίας: