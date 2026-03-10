Η Brisbane Roar εξέφρασε τη στήριξή της στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν που βρίσκονται πλέον στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Ο σύλλογος τόνισε πως πρόκειται για ταλαντούχες αθλήτριες με μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και δήλωσε ότι θα ήταν τιμή του να τους προσφέρει χώρο για να προπονηθούν και να αγωνιστούν.
Η ομάδα του Μπρίσμπεϊν υπογράμμισε πως θέλει να τις υποδεχτεί χωρίς όρους και χωρίς πολιτική, προσφέροντάς τους απλώς μια ποδοσφαιρική οικογένεια και ένα νέο σπίτι στην τοπική κοινότητα.
Like many Australians, everyone at Brisbane Roar FC has been watching the story of the Iran women’s national football team players now here in Queensland with immense admiration.
These are elite footballers — passionate, talented women who love the game just as deeply as we do.… pic.twitter.com/vwxMZ4syu0
