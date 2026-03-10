Ο Ροντρίγκο πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατό του, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Χετάφε. Η απουσία του Βραζιλιάνου επιθετικού αναμένεται να είναι μακροχρόνια και μπορεί να φτάσει έως και περίπου έναν χρόνο.

Ο άσος της «Βασίλισσας» τραυματίστηκε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 54ο λεπτό. Λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε έντονη ενόχληση στο γόνατο και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Παρότι πονούσε, κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι, πριν υποβληθεί σε εξετάσεις που επιβεβαίωσαν τη ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Την Τρίτη (10/3) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, με το διάστημα της αποθεραπείας του να προβλέπεται μεγάλο, καθώς θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Την τρέχουσα σεζόν ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε αγωνιστεί σε 27 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τρία γκολ και δίνοντας έξι ασίστ.