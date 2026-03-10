Πάνω στον ανέβασμά του, ο Τίνο Καντεβέρε… τραβάρει χειρόφρενο.

Ο Ζιμπαμπουανός επιθετικός υπέστη θλάση στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, όπως έδειξε η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε χθες. Αυτό σημαίνει ότι θα χάνει σίγουρα το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και από την άλλη εβδομάδα θα φανεί εάν προλαβαίνει το φινάλε της κανονικής διάρκειας κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο 29χρονος επιθετικός στάθηκε αρκετά άτυχος, αφού ο νέος τραυματιισμός έρχεται σε μία περίοδο που είχε σταθερή θέση στην αρχική ενδεκάδα και με καλές εμφανίσεις στα τελευταία δύο παιχνίδια.

Από εκεί και πέρα, ο Δώνης έχει ενοχλήσεις στο ισχίο και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση στις Σέρρες, με τη συμμετοχή του να κρίνεται την τελευταία στιγμή. O Nοά Φαντιγκά έκανε ατομικό και η αυριανή προπόνηση είναι κρίσιμη. Δεδομένες είναι οι απουσίες των Σούντμπεργκ. Γένσεν, Γαλανόπουλου και Μισεουί.