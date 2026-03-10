Ο Ολυμπιακός γιορτάζει τα 101α γενέθλιά του και η ποδοσφαιρική κοινή γνώμη τον αποθεώνει. Έτσι και το Foot Mercato, η γνωστή γαλλική ιστοσελίδα, που προχώρησε σ’ ένα εκτενές αφιέρωμα για τους «ερυθρόλευκους», όπως και για τα επιτεύγματα του συλλόγου υπό την προεδρία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων για τον «πιο πετυχημένο ελληνικό σύλλογο», οι Πειραιώτες έγιναν από τα πρώτα τους χρόνια στο ποδόσφαιρο η Νο1 δύναμη στην Ελλάδα, ενώ επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη, εδραίωσαν την κυριαρχία τους και «άλλαξαν σελίδα, κατακτώντας το πρώτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο, με τον θρίαμβο του Europa Conference League».

Η συγκεκριμένη φωτό είναι η κεντρική στο θέμα του αφιερώματος από πλευράς Γάλλων.