Αναχώρησαν από το Σίδνεϊ οι υπόλοιπες αθλήτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκτός από τις πέντε πρώτες που έλαβαν άσυλο για να παραμείνουν στην Αυστραλία, ακόμα δύο παίκτριες, καθώς και ένα μέλος του τεχνικού τιμ, έμειναν τελικά στη χώρα.

Βίντεο από τη στιγμή που οι αθλήτριες αποβιβάζονται από πτήση από τη Χρυσή Ακτή προς το Σίδνεϊ

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι ποδοσφαιρίστριες λάμβαναν τις τελευταίες ημέρες μεγάλες πιέσεις για να επιστρέψουν στο Ιράν, μετά την πράξη αντίστασης προς το ιρανικό καθεστώς στην οποία προέβησαν την περασμένη Δευτέρα (2/3) όταν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους, πριν από τον αγώνα ενάντια στη Νότια Κορέα.

«Πήραν ομήρους τις οικογένειές τους»

Στο πλαίσιο των πιέσεων που δέχονταν και ενώ βρίσκονταν υπό περιορισμό σε ξενοδοχείο στο Μπρίσμπεϊν με αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας να τις επιβλέπουν σε μόνιμη βάση, ένα μέλος της ομάδας φέρεται να απάντησε σε μήνυμα του συλλόγου και να ισχυρίστηκε ότι «έχουν πάρει ομήρους όλες τις οικογένειές μας», ανέφερε η εφημερίδα The Australian.

Νωρίτερα, το αυστραλιανό μέσο 10 News, ανέφερε ότι στο αεροπλάνο του Σίδνεϊ εκτιλύχθηκαν σκηνές χάους, καθώς διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της ομάδας, τα μέλη της οποίας μεταφέρθηκαν άρον άρον στον τερματικό σταθμό, πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή τους.

Ιρανικό ΥΠΕΞ: «Ελάτε σπίτι, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, απηύθυνε νωρίτερα δημόσια έκκληση προς τις διεθνείς παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου να επιστρέψουν στο Ιράν, μετά την απόφαση 7 μελών της ομάδας να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία. Οι αθλήτριες βρίσκονταν στη χώρα συμμετέχοντας σε διεθνές τουρνουά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπαγκαεΐ υποστήριξε ότι οι παίκτριες κρατούνται ουσιαστικά «όμηροι» στην Αυστραλία. Όπως έγραψε, «σφαγίασαν περισσότερες από 165 αθώες Ιρανές μαθήτριες σε διπλό πλήγμα με πυραύλους Tomahawk στην πόλη Μιναμπ και τώρα θέλουν να πάρουν τους αθλητές μας ομήρους στο όνομα της “διάσωσής” τους; Η θρασύτητα και η υποκρισία τους είναι συγκλονιστικές».

Στην ίδια ανάρτηση απευθύνθηκε άμεσα στις παίκτριες της εθνικής ομάδας, δηλώνοντας: «Προς την εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν: μην ανησυχείτε – το Ιράν σας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Επιστρέψτε στο σπίτι».

They slaughtered more than 165 innocent Iranian schoolgirls in a double-tap Tomahawk attack in the city of Minab, and now they want to take our athletes hostage in the name of “saving” them? The audacity and hypocrisy are staggering. To Iran’s Women’s football team: don’t… pic.twitter.com/MhO3VRf2cY — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 10, 2026

Την Τρίτη, πέντε μέλη της ομάδας έλαβαν επίσημα άσυλο στην Αυστραλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αθλήτριες εγκατέλειψαν κρυφά το ξενοδοχείο της αποστολής κατά τη διάρκεια της νύχτας και απευθύνθηκαν σε Αυστραλιανούς αξιωματούχους ζητώντας προστασία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία.