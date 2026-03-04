Ενώ το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με διαδοχικές εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές της χώρας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών αγωνίζεται στην Αυστραλία για το Asian Cup, έχοντας παράλληλα το βάρος των εξελίξεων στην πατρίδα της.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετώπισε τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά η στάση των Ιρανών παικτριών κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, όπου επέλεξαν να παραμείνουν σιωπηλές.

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world. So, to all liberal Western women: Watch and learn. THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

Η κίνησή τους ερμηνεύτηκε ως έμμεση διαμαρτυρία, παραπέμποντας σε αντίστοιχες ενέργειες Ιρανών αθλητών στο παρελθόν, οι οποίοι είχαν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στην πολιτική κατάσταση της χώρας.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, η διεθνής ποδοσφαιρίστρια Σάρα Ντιντάρ, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για την αγωνία της σχετικά με την οικογένειά της και όσα διαδραματίζονται στο Ιράν, μην μπορώντας να κρύψει τα δάκρυά της.

«Προφανώς ανησυχούμε όλοι και είμαστε λυπημένοι για όσα συμβαίνουν στο Ιράν και στις οικογένειές μας εκεί. Ελπίζω πραγματικά η χώρα μου να έχει καλά νέα σύντομα» ανέφερε μεταξύ άλλων η 21χρονη επιθετικός.

«Κανείς δεν αγαπά τον πόλεμο. Και ανησυχούμε πολύ για την οικογένειά μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα και όλους τους άλλους ανθρώπους, τους Ιρανούς που βρίσκονται τώρα μέσα στη χώρα, είμαστε πλήρως αποκομμένες. Αλλά εδώ, έχουμε έρθει για να παίξουμε ποδόσφαιρο επαγγελματικά, και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συγκεντρωθούμε στο ποδόσφαιρό μας και στον επερχόμενο αγώνα» συμπλήρωσε η Μαρζιέ Τζαφάρι.