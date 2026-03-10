Για άλλη μια ημέρα, ο Πέδρο Τσιριβέγια ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και θέτει πλέον υποψηφιότητα για μια θέση στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το πρώτο ματς με τη Μπέτις.

Ο Ισπανός απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για κάτι παραπάνω από ένα μήνα, ωστόσο αναμένεται να είναι σε θέση να βοηθήσει τους Πράσινους για κάποια λεπτά στο παιχνίδι με τους Σεβιγιάνους.

Οι Ντέσερς και Κώτσιρας δεν παρουσίασαν βελτίωση, καθώς συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ ο Πάλμερ – Μπράουν έκανε θεραπεία.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δούλεψε στο κομμάτι της τακτικής με τους παίκτες του, ενώ οι Πράσινοι έκαναν εξάσκηση και στα τελειώματα.