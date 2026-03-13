Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνοδεύσουν πλοία που θα διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Η δήλωση έγινε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News και προβλήθηκε σήμερα, όπου ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η Ουάσινγκτον θα πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ θα προσφέρουν βοήθεια στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, ο Τραμπ σημείωσε: «Θα το κάναμε αν χρειαζόταν, αλλά, ξέρετε, ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Θα δούμε τι θα συμβεί» χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ακόμη πως «θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», αναφερόμενος στο Ιράν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή “Fox & Friends”.