Σήμερα Παρασκευή (13/3) ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου και εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής που τους προειδοποιεί ότι «υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας».

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει μήνυμα του Δήμου Κουρίου.

Λίγο αργότερα το cyprustimes.com, ανέφερε ότι «έληξε ο συναγερμός στο Ακρωτήρι και ότι άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής τι είναι αυτό που προκάλεσε την ήχηση των σειρήνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανταποκρίτρια του ΡΙΚ Σωτηρούλλα Χριστοφίδου ανέφερε ότι δεν απογειώθηκαν μαχητικά».

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι:

The current security incident has concluded. Restrictions on movement have been removed.

Λήξη Συναγερμού

Οι περιορισμοί στις κινήσεις έχουν αφαιρεθεί