Νέος συναγερμός εκ νέου σήμανε στο Ακρωτήρι της Κύπρου, το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ήχησαν σειρήνες, με τους κατοίκους να δέχονται μήνυμα να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, η κυβέρνηση καθησύχασε τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διευκρίνες πως οι σειρήνες στις βρετανικές βάσεις του Ακρωτηρίου ήχησαν προληπτικά, τονίζοντας πως «δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή και ως εκ τούτου έχουν λήξει».