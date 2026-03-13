Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν καταρρίφθηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο από τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ, σε ένα τρίτο παρόμοιο περιστατικό σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας.

«Ένα βαλλιστικό πυρομαχικό που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα μέσα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει σε δήλωσή του το υπουργείο.

Προσθέτει ότι έχει ζητήσει εξηγήσεις από το Ιράν και επαναλαμβάνει ότι «λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό έναντι οποιασδήποτε απειλής» κατά του τουρκικού εδάφους και εναέριου χώρου.

Νωρίτερα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας, μια βασική εγκατάσταση του ΝΑΤΟ όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Άδανα.