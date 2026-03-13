  • Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέδωσε την πρώτη του δήλωση μετά την αντικατάσταση του δολοφονημένου πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ζητώντας το κλείσιμο των βάσεων που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, διαφορετικά οι επιθέσεις θα συνεχιστούν.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου «εκτεταμένου κύματος» επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, καθώς το Ισραήλ εξέδωσε εντολές αναγκαστικής εκκένωσης εν μέσω νέων επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό.
  • Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι περίπου 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο Ιράν λόγω των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.
  • Κύματα ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων συνεχίζουν να στοχεύουν χώρες του Κόλπου και πέραν αυτών, με το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αναφέρουν επιθέσεις.
  • Καθώς η σύγκρουση μπαίνει στην 14η ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο: « Ο πόλεμος στο Ιράν – αυτός προχωρά πολύ καλά».

