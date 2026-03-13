Αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 των Ηνωμένων Πολιτειών κατέπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με μία από τις πιθανές αιτίες να θεωρείται η σύγκρουση στον αέρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη-δεξαμενόπλοια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς διατηρούν τα μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη, εφοδιασμένα πλήρως με καύσιμα, επιτρέποντάς τους να επιχειρούν σε μεγάλες […]