- Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέδωσε την πρώτη του δήλωση μετά την αντικατάσταση του δολοφονημένου πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ζητώντας το κλείσιμο των βάσεων που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, διαφορετικά οι επιθέσεις θα συνεχιστούν.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου «εκτεταμένου κύματος» επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, καθώς το Ισραήλ εξέδωσε εντολές αναγκαστικής εκκένωσης εν μέσω νέων επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό.
- Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι περίπου 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο Ιράν λόγω των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.
- Κύματα ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων συνεχίζουν να στοχεύουν χώρες του Κόλπου και πέραν αυτών, με το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αναφέρουν επιθέσεις.
- Καθώς η σύγκρουση μπαίνει στην 14η ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο: « Ο πόλεμος στο Ιράν – αυτός προχωρά πολύ καλά».
Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ: Ο καθοριστικός ρόλος αυτών των αεροσκαφών στον πόλεμο
Αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 των Ηνωμένων Πολιτειών κατέπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με μία από τις πιθανές αιτίες να θεωρείται η σύγκρουση στον αέρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη-δεξαμενόπλοια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς διατηρούν τα μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη, εφοδιασμένα πλήρως με καύσιμα, επιτρέποντάς τους να επιχειρούν σε μεγάλες […]
Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα
Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα», λίγες ώρες αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η χώρα του θα εκδικηθεί τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.
Πυροβολισμοί με δύο νεκρούς σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια: «Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση κατά το FBI
Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δράστης της επίθεσης ήταν ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ, 36 ετών, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς.
Αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού κατέπεσε στο Ιράκ
Ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού χάθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης. Σε δήλωσή του, το Στρατηγείο ανέφερε: «Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ έχει λάβει γνώση της απώλειας ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 των ΗΠΑ. Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic […]
«Δεν θα κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ» είπε ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ: Η κρίσιμη απάντηση που δεν έδωσε
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ανταποκριτών στα Ηνωμένα Έθνη, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iράν στον ΟΗΕ παρουσίασε τη θέση της χώρας του ως προς την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή του Περσικού Κόλπου, υπογραμμίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμος χώρος ευθύνης για την Τεχεράνη.