Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με την Τεχεράνη, επιδιώκοντας να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα εγγυάται την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις προσπάθειες αυτές, σε μια προσπάθεια να ξαναρχίσουν οι ενεργειακές αποστολές από τον Κόλπο.

Οι μεταφορές μέσω του στενού αυτού περάσματος στην είσοδο του Περσικού Κόλπου — από το οποίο κανονικά διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου — είναι πλέον σχεδόν μηδενικές, μετά από ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και την υπόσχεση του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας να το κρατήσει κλειστό.

Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει αυτές τις διστακτικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς να επεκταθεί η σύγκρουση, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες στους Financial Times, καθώς ναυτιλιακές εταιρείες στρέφονται στα δυτικά ναυτικά για πιθανή συνοδεία των δεξαμενόπλοιών τους.

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους. Ο πρώτος αξιωματούχος είπε ότι και η Ιταλία έχει κάνει προσπάθειες να ανοίξει διάλογο με την Τεχεράνη για το ζήτημα.

Δύο από τους αξιωματούχους τόνισαν ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως οι συνομιλίες θα προχωρήσουν ή ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί για το θέμα. Η Τεχεράνη θεωρείται ευρέως ότι προσπαθεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για να πιέσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση, ενώ ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποσχέθηκε την Πέμπτη να συνεχίσει να εμποδίζει τη διέλευση από τα στενά.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσπαθήσει σχολαστικά να αποφύγουν οποιαδήποτε άμεση συμμετοχή στη σύγκρουση, ενώ ορισμένες έχουν επικρίνει την αρχική επίθεση ΗΠΑ–Ισραήλ που προκάλεσε την ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις ανησυχούν έντονα ότι μια παρατεταμένη παρεμπόδιση των Στενών του Ορμούζ θα αυξήσει το ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, επιδεινώνοντας τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης και πιέζοντας ακόμη περισσότερο τους ήδη επιβαρυμένους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι, από περίπου 60 δολάρια στην αρχή του έτους, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 75% στο ίδιο διάστημα.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ως μέρος της ναυτικής αποστολής προστασίας της ΕΕ, Aspides. Ωστόσο, καμία ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη δεν είναι διατεθειμένη να συνοδεύσει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ αν υπάρχει κίνδυνος επίθεσης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, από φόβο ότι θα κλιμακωθεί ο πόλεμος. «Πρέπει να υπάρχει ένα επιτρεπτό περιβάλλον», είπε ο πρώτος αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος, που αρνήθηκε να κατονομάσει ποιες χώρες συμμετέχουν στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, είπε ότι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν εκφράσει αντίθεση σε αυτές τις πρωτοβουλίες. «Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους Ιρανούς. Αλλά τα κράτη της ΕΕ έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις σε αυτό, κάτι που το κάνει πιο περίπλοκο», είπε.

Η Βρετανία δεν συνομιλεί απευθείας με το Ιράν σχετικά με την πρόσβαση στα στενά, σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ιβέτ Κούπερ, που βρίσκεται σε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, συζητά τη συνέχιση της παροχής πετρελαίου με κράτη του Κόλπου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Παρίσι θα ήταν διατεθειμένο να συμμετάσχει στη συνοδεία πλοίων εάν η σύγκρουση υποχωρήσει.

Εκπρόσωπος του προεδρικού μεγάρου των Ηλυσίων παρέπεμψε τους Financial Times σε ανάρτηση του Μακρόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ανέφερε ότι μίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και του τόνισε ότι η Τεχεράνη «πρέπει να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ώστε να τερματιστεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ».

Εκπρόσωπος της ιταλικής κυβέρνησης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από τους Financial Times.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή:

«Προσπαθούμε να κάνουμε την Ευρώπη να μιλήσει με μία ενιαία, κοινή φωνή… πιέζοντας για δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι να ζητήσουμε επίσημα να επιτραπεί η διέλευση από το Ορμούζ σε πλοία χωρών που δεν βρίσκονται σε πόλεμο.»