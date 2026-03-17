Οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά παραμένουν σε περιβάλλον έντονων πιέσεων, με τους καταναλωτές να αντιμετωπίζουν νέες επιβαρύνσεις στην αντλία. Η ανοδική τάση συνεχίζεται, προκαλώντας ανησυχία για το κόστος μετακίνησης και διαβίωσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από 4.534 πρατήρια σε όλη τη χώρα για την Τρίτη 17 Μαρτίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1,924 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις για σταθεροποίηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα.

Ακόμη πιο επιβαρυμένη εμφανίζεται η εικόνα για την αμόλυβδη 100 οκτανίων, η οποία έχει ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ, αγγίζοντας τα 2,115 ευρώ το λίτρο. Το Diesel κίνησης ακολουθεί με μέση τιμή 1,902 ευρώ το λίτρο, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το μεταφορικό κόστος των προϊόντων και την τελική τιμή τους στην αγορά.

Όσον αφορά τη θέρμανση, το Diesel κατ’ οίκον πωλείται κατά μέσο όρο στα 1,470 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το υγραέριο κίνησης (Autogas) παραμένει η πιο οικονομική επιλογή, με τη μέση τιμή του να διαμορφώνεται στο 1,218 ευρώ το λίτρο.