Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης, πολύ κοντά στη μονάδα όπου είχαν εμφανιστεί τα πρώτα περιστατικά την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Η ταυτοποίηση των νέων κρουσμάτων είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν σε καθεστώς lockdown όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα της Λέσβου.

Η νέα εστία αφορά περίπου 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή, τα οποία, σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο, θα θανατωθούν άμεσα.

Η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας, σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα όπου είχαν εντοπιστεί τα πρώτα κρούσματα, περιοχή στην οποία συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.