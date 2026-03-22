Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης, πολύ κοντά στη μονάδα όπου είχαν εμφανιστεί τα πρώτα περιστατικά την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Η ταυτοποίηση των νέων κρουσμάτων είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν σε καθεστώς lockdown όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα της Λέσβου.

Η νέα εστία αφορά περίπου 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή, τα οποία, σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο, θα θανατωθούν άμεσα.

Η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας, σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα όπου είχαν εντοπιστεί τα πρώτα κρούσματα, περιοχή στην οποία συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα