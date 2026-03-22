Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (22/03) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όταν ένας 57χρονος αστυνόμος αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο γραφείο του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν προσωρινά. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο. Εκεί, οι νευροχειρουργοί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο το διαμπερές τραύμα στο κεφάλι και οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αποδείχθηκαν μοιραίες.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 08:00 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος Αστυνόμος Α’ χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ βρισκόταν στον χώρο εργασίας του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωσή του.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τριών ενήλικων παιδιών.