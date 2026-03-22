Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όταν ένας 57χρονος αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από συναδέλφους του στο γραφείο του, τραυματισμένος, γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση και σοκ στο προσωπικό της υπηρεσίας.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.