To Πάσχα 2026 και τα σχολεία αποτελούν φέτος θέμα συζήτησης, καθώς η εορταστική περίοδος θα έρθει νωρίτερα από άλλες χρονιές. Η χρονική αυτή μετατόπιση επηρεάζει το σχολικό πρόγραμμα, ωθώντας μαθητές και γονείς να προγραμματίσουν εγκαίρως τις διακοπές τους.

Το Πάσχα του 2026 θα εορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινά στις 6 Απριλίου. Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο, τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Απριλίου. Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα απολαύσουν συνολικά 16 ημέρες ξεκούρασης, επιστρέφοντας στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Η πασχαλινή περίοδος επηρεάζει και τη λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, τόσο δημοτικών όσο και ιδιωτικών. Σε αντίθεση με τα σχολεία, οι διακοπές στους σταθμούς είναι συνήθως μικρότερες, ενώ το πρόγραμμα αργιών καθορίζεται από τον εκάστοτε φορέα λειτουργίας. Οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως για τις ακριβείς ημερομηνίες λειτουργίας κάθε δομής.

Όσον αφορά τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών, εφαρμόζουν διαφορετικό πρόγραμμα. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πασχαλινές αργίες τους ξεκινούν τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, και ολοκληρώνονται την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου. Παράλληλα, αρκετά φροντιστήρια προσαρμόζουν το ωράριό τους, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες μαθητών και γονέων κατά τη διάρκεια των εορτών.