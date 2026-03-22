Συνελήφθη και ο 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, λίγη ώρα μετά τη σύλληψη του 17χρονου συνεργού του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, καθώς ο ανήλικος ομολόγησε την πράξη του, ενώ οι αρχές είχαν ήδη ταυτοποιήσει τον 18χρονο, ο οποίος μέχρι πρότινος αναζητούνταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί είχαν μεταβεί στο σπίτι όπου διέμενε προσωρινά ο τραγουδιστής. Το σπίτι, που του είχε παραχωρηθεί από φίλο του, αποτέλεσε το σημείο συνάντησης με μια γυναίκα, με σκοπό – όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές – να του παραδώσουν ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, φέρεται να ξέσπασε έντονη διαφωνία σχετικά με τα χρήματα, τα οποία το θύμα δεν διέθετε. Ο 17χρονος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, επιτέθηκε στον τραγουδιστή με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο άνδρας που είχε προσαχθεί νωρίτερα από τις αρχές είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και, όπως διαπιστώθηκε, δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το θύμα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Νεκρός εντοπίστηκε ο τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, έχοντας δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές στην περιοχή των Καμινίων. Στο σημείο κατέφθασε ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας και τη συλλογή στοιχείων που θα φωτίσουν τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ο τραγουδιστής φέρεται να είχε μεταβεί μαζί με μία γυναίκα στο σπίτι γνωστού του, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι μπράβος της νύχτας. Ο Γιώργος Τσιτόγλου βρέθηκε νεκρός λίγο έξω από το συγκεκριμένο σπίτι.

Ο μπράβος έχει προσαχθεί από τις αρχές και υποστηρίζει ότι στο σπίτι είχαν εμφανιστεί δύο ακόμη άτομα, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, επιτέθηκαν στον τραγουδιστή και τον μαχαίρωσαν. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.