Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει την πορεία της προς τον τίτλο στη La Liga και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στο ντέρμπι της Καταλονίας, επικρατώντας της Εσπανιόλ με 4-1, σε μια αναμέτρηση όπου οι «μπλαουγκράνα» είχαν τον απόλυτο έλεγχο και έδειξαν ξανά τη δυναμική τους στη μάχη του πρωταθλήματος.

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να δείχνει πως έχει βάλει πλώρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επικρατώντας με 4-1 της Εσπανιόλ στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της La Liga. Οι «μπλαουγκράνα» είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και επιβεβαίωσαν τον ρόλο του φαβορί στη μάχη του τίτλου, επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν με ένταση και αποτελεσματικότητα, βρίσκοντας δύο γκολ από το ίδιο δίδυμο. Στο 10’ ο Φεράν Τόρες άνοιξε το σκορ με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Γιαμάλ, ενώ στο 25’ οι δύο τους συνεργάστηκαν ξανά, με τον νεαρό Ισπανό να «σερβίρει» και τον φορ της Μπαρτσελόνα να εκτελεί για το 2-0.

Η Εσπανιόλ προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως με αντεπιθέσεις, έχοντας κάποιες καλές στιγμές χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ προς το φινάλε του πρώτου μέρους το ματς απέκτησε ένταση με αρκετές κάρτες. Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία, όμως στο 56’ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με δυνατό σουτ του Λοθάνο από το όριο της περιοχής, ξαναβάζοντας πίεση στο παιχνίδι.

Η Εσπανιόλ άγγιξε την ισοφάριση στο 80’, όμως η προσπάθεια του Φερνάντεθ πέρασε άουτ. Στο φινάλε, η ποιότητα των γηπεδούχων μίλησε ξανά, με τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Μάρκους Ράσφορντ να βρίσκουν δίχτυα και να διαμορφώνουν το τελικό 4-1, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Μπαρτσελόνα.

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Αλαβές 3-3

Σε ένα ματς γεμάτο ρυθμό, ανατροπές και έξι γκολ, η Ρεάλ Σοσιεδάδ και η Αλαβές μοιράστηκαν βαθμούς μένοντας στο εντυπωσιακό 3-3 στη Χώρα των Βάσκων. Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν από νωρίς, όμως η συνέχεια είχε συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και έντονο φινάλε.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την Αλαβές, που προηγήθηκε μόλις στο 3’ με αυτογκόλ του Τσαλέτα-Τσαρ. Η Σοσιεδάδ απάντησε άμεσα στο 14’ με τον Σούτσιτς, όμως στο 24’ οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά προβάδισμα με τον Ντιαμπατέ. Λίγο αργότερα ήρθε νέο αυτογκόλ, αυτή τη φορά από τον Σιβέρα, για το 2-2 που διατήρησε την ισορροπία μέχρι το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος η Σοσιεδάδ ανέβασε στροφές και στο 60’ ο Όσκαρσον ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 3-2, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η Αλαβές, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και στο 90+7’ ο Μπογιέ «χτύπησε» στο φινάλε, γράφοντας το τελικό 3-3 και χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του.

Έλτσε – Βαλένθια 1-0

Σημαντική νίκη-ανάσα πήρε η Έλτσε, επικρατώντας 1-0 της Βαλένθια και παίρνοντας πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της παραμονής. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία τους στο δεύτερο ημίχρονο και κράτησαν μέχρι τέλους το προβάδισμα.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο για μεγάλο διάστημα, με λίγες καθαρές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Η λύση για την Έλτσε ήρθε στο 73’, όταν ο Σεπέντα βρήκε δίχτυα και έγραψε το 1-0. Η Βαλένθια προσπάθησε να αντιδράσει στο φινάλε, όμως δεν κατάφερε να βρει απάντηση, γνωρίζοντας δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα.

