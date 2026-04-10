Μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Champions League παραμένει το γκολ του Κώστα Μανωλά απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στα προημιτελικά της σεζόν 2017/18.

Στις 10 Απριλίου του 2018, στο «Ολίμπικο», η Ρόμα πέτυχε μια ιστορική ανατροπή, επικρατώντας με 3-0 και ανατρέποντας την ήττα του πρώτου αγώνα.

Με το σκορ στο 2-0, ο Έλληνας αμυντικός ήταν εκείνος που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα. Στο 82ο λεπτό, με μια δυναμική κεφαλιά, διαμόρφωσε το 3-0 και έστειλε τους «τζαλορόσι» στα ημιτελικά της διοργάνωσης, σε μια από τις πιο απρόσμενες και εντυπωσιακές προκρίσεις.

Ο Μανωλάς αναδείχθηκε απόλυτος πρωταγωνιστής εκείνης της βραδιάς, χαρίζοντας στη Ρόμα μια ιστορική στιγμή που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα, οκτώ χρόνια μετά.