ΚΡIOΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Σήμερα θα έχετε μεγάλη όρεξη για να ασχοληθείτε με τα επαγγελματικά σας. Αυτό θα σας βοηθήσει τελικά να πάτε ένα βήμα παραπέρα την καριέρα σας. Ως προς τα ζητήματα που αφορούν την ερωτική σας ζωή, εκεί πρέπει να επιδείξετε μεγάλη υπομονή αφού αναμένονται αναταραχές στη σχέση σας.

ΤΑYΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η συμπεριφορά σας σήμερα θα είναι αρκετά ανισόρροπη. Προσπαθήστε να χαλιναγωγήσετε λίγο το πάθος σας αφού δεν θα σας βγει σε καλό αυτή η αστάθεια ούτε στις επαγγελματικές σας υποθέσεις αλλά ούτε και στις προσωπικές. Προστατεύστε επίσης τον εαυτό σας από ανθρώπους που μπορούν να σας βλάψουν.

ΔIΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Διατρέχετε τον κίνδυνο να πνιγείτε σήμερα μέσα στις ίδιες σας τις σκέψεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ελιξίριο που να το πιείτε για να γλιτώσετε από τα προβλήματα. Θα πρέπει μόνοι σας να αντιμετωπίσετε τις απογοητεύσεις που θα έρθουν στον δρόμο σας.

ΚΑΡΚIΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Δεν θα είναι καλή ιδέα να ξεκινήσετε κάτι νέο σήμερα. Πριν σηκώσετε τα μανίκια σας για να πιάσετε δουλειά, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετές γνώσεις για να φέρετε εις πέρας όλα τα ζητήματα που θα προκύψουν. Αν χρειάζεστε τη συνδρομή κάποιου, ζητήστε τη βοήθεια ή την άποψη ενός έμπειρου προσώπου.

ΛEΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Σήμερα μπορείτε να ξεχάσετε τη λέξη προβλήματα αφού επιτέλους όλα θα σας έρθουν όπως τα θέλετε. Πολλές από τις υποθέσεις που είχαν κολλήσει, τώρα θα πάρουν και πάλι μπρος, οπότε θα ηρεμήσετε. Παρ’ όλα αυτά, θα είστε σχετικά αδύναμοι όταν θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε κρίσεις στην προσωπική σας ζωή.

ΠΑΡΘEΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Δεν θα πρέπει να αμφισβητείτε τον εαυτό σας σήμερα. Είστε αρκετά ικανοί να πετύχετε πολλά πράγματα. Μόνο με αυτοπεποίθηση θα καταφέρετε να σημειώσετε μεγάλες νίκες και να λύσετε τις όποιες διαφορές τόσο στα προσωπικά όσο και την καριέρα σας.

ΖΥΓOΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η μέρα ενδείκνυται για να αφοσιωθείτε στα επαγγελματικά σας ζητήματα τώρα. Είναι εξαιρετικά πιθανό να βγείτε από την αφάνεια στο γραφείο και να δώσετε ένα ισχυρό παρών όταν υπάρχει μια ανάγκη. Κρατήστε τις δυνάμεις σας, για να κάνετε επίδειξη όταν ο προϊστάμενός σας θα σας ζητήσει τη βοήθειά του.

ΣΚΟΡΠIOΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Θα σας τραβάει η περιπέτεια σήμερα. Καλό είναι να θέλετε να σπάσετε τη ρουτίνα που σας έχει τυλίξει αλλά αναζητήστε την έξαψη χωρίς να παραβείτε τον νόμο ή τους κανόνες της ηθικής. Μια και δεν θα υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί γύρω σας μπορείτε λοιπόν να πειραματιστείτε αρκεί να το κάνετε με μέτρο.

ΤΟΞOΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η μέρα σας θα μοιάζει σήμερα σαν να είναι μία μόνο στιγμή και όχι 24 ώρες. Ενας μεγάλος αριθμός προβλημάτων θα συσσωρευτεί γύρω σας βλάπτοντας όχι μόνο την επαγγελματική σας πορεία αλλά και τα προσωπικά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Θα είστε σήμερα πολύ αναστατωμένοι με την εξέλιξη της ημέρας. Τα προβλήματα θα ξεκινήσουν από τον επαγγελματικό τομέα αφού ένα ατύχημα θα σας βγάλει εκτός προγράμματος. Ισως χρειαστείτε περισσότερες ώρες απ’ το σύνηθες για να χειριστείτε την αναποδιά με αποτέλεσμα τα νεύρα σας να χτυπήσουν κόκκινο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Θα πρέπει σήμερα να απαντήσετε σε αρκετές δύσκολες ερωτήσεις. Είναι πιθανόν ότι αυτό θα σημαίνει και νέες επιλογές στον επαγγελματικό τομέα ή κρίσιμες αποφάσεις στην οικογενειακή σας ζωή. Το απόγευμα είναι μια καλή περίοδος για να απομονωθείτε και να μείνετε μακριά από τη φασαρία των άλλων.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Η σημερινή ημέρα θα γίνει η αφετηρία για να δημιουργήσετε κάτι μεγάλο. Είναι εξαιρετικά πιθανό να αποφασίσατε ν’ αλλάξετε εντελώς τον επαγγελματικό σας προσανατολισμό, να διαφοροποιήσετε τις οικογενειακές σας σχέσεις ή να βάλετε τη ζωή σας σε νέες βάσεις. Αποφύγετε τις ακριβές αγορές και τα χρέη ενός μεγάλου δανείου.