Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από το βράδυ του Σαββάτου και διακοπή κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες περιλαμβάνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του 20ού Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», αλλά και των αγώνων 5 και 10 χιλιομέτρων, την Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας θα εφαρμοστούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Από ώρα 22.00 του Σαββάτου (25-04-2026) και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (26-04-2026), δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στις εξής οδούς:

-Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τα όρια του Νομού Πέλλας μέχρι τη Χαλκηδόνα, σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, από τη Χαλκηδόνα μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη-Λεωφόρο Κ. Καραμανλή στην Ιωνία, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη

-Νέα Μοναστηρίου (Δήμων Δέλτα – Κορδελιού-Ευόσμου), μόνο στο ρεύμα πορείας προς Πλατεία Δημοκρατίας

-Μοναστηρίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γιαννιτσών, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Πλατεία Δημοκρατίας

-Γιαννιτσών, από τη συμβολή της με την οδό Μοναστηρίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δάφνης και καθ΄ όλο το πλάτος αυτής

-Δάφνης, από τη συμβολή της με την οδό Γιαννιτσών μέχρι τη συμβολή της με την Νέα Δυτική Είσοδο και καθ΄ όλο το πλάτος αυτής

-Νέα Δυτική Είσοδο, από τη συμβολή της με την οδό Δάφνης μέχρι την οδό Παλαιού Σταθμού και μόνο στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά

-Παλαιού Σταθμού, από την Νέα Δυτική Είσοδο μέχρι την συμβολή της με την οδό 26ης Οκτωβρίου (κόμβος Δικαστηρίων)

-28ης Οκτωβρίου (Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης), από την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη Λεωφόρο Δενδροποτάμου

-Λεωφόρο Δενδροποτάμου (Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Παύλου Μελά, Κορδελιού – Ευόσμου), από την οδό Καραολή & Δημητρίου μέχρι την οδό Θ. Χατζίκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

-Θ. Χατζίκου (Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης), από την Λεωφόρο Δενδροποτάμου μέχρι την οδό Αγαμέμνονος

-Αγαμέμνονος (Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου), από την οδό Θ. Χατζίκου μέχρι την οδό Μοναστηρίου

-Καρατάσου

-Ναυάρχου Κουντουριώτη

-30ης Οκτωβρίου

-Λεωφόρο Βασ. Γεωργίου, από την συμβολή της με την οδό Στρ. Ναπολέοντος Ζέρβα μέχρι την συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου

-Μαν. Ανδρόνικου

-Πολυτεχνείου

Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Τσιμισκή και Λεωφόρου Νίκης.

Απαγόρευση στάσης και κυκλοφορίας οχημάτων

Την Κυριακή (26-04-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξής οδούς:

-30ης Οκτωβρίου (κατά τις ώρες 03.30΄- 16.00΄).

-Καρατάσου (κατά τις ώρες 08.00΄- 15.00΄).

-Ναυάρχου Κουντουριώτη (κατά τις ώρες 08.00΄- 15.00΄).

-Λ. Νίκης (από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου μέχρι την πλατεία Λ. Πύργου) (κατά τις ώρες 03.30΄- 15.00΄).

-Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (από τα όρια του Νομού Πέλλας μέχρι τη Χαλκηδόνα, σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, από τη Χαλκηδόνα μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη, κατά τις ώρες 07.30΄- 14.00΄).

-Λεωφόρο Κ. Καραμανλή στην Ιωνία (μόνο στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

-Νέα Μοναστηρίου (Δήμων Δέλτα – Κορδελιού-Ευόσμου, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Πλατεία Δημοκρατίας, κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

-Μοναστηρίου (μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γιαννιτσών, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Πλατεία Δημοκρατίας, κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

-Γιαννιτσών (από τη συμβολή της με την οδό Μοναστηρίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δάφνης, κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

-Δάφνης (από τη συμβολή της με την οδό Γιαννιτσών μέχρι τη συμβολή της με την Νέα Δυτική Είσοδο και καθ΄ όλο το πλάτος αυτής, κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

-Νέα Δυτική Είσοδο (από τη συμβολή της με την οδό Δάφνης μέχρι την οδό Παλαιού Σταθμού και μόνο στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

-28ης Οκτωβρίου (Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, από την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη Λεωφόρο Δενδροποτάμου και στα δύο ρεύματα πορείας, κατά τις ώρες 06.00΄- 11.00΄.)

-Λεωφόρο Δενδροποτάμου (Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Παύλου Μελά, Κορδελιού – Ευόσμου), από την οδό Καραολή & Δημητρίου μέχρι την οδό Θ. Χατζίκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄- 11.00΄).

-Θ. Χατζίκου (Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, από την Λεωφόρο Δενδροποτάμου μέχρι την οδό Αγαμέμνονος, κατά τις ώρες 08.00΄- 11.00΄).

-Αγαμέμνονος (Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, από την οδό Θ. Χατζίκου μέχρι την οδό Μοναστηρίου, κατά τις ώρες 08.00΄- 11.00΄).

-Λεωφόρο Βασ. Γεωργίου (από την συμβολή της με την οδό Στρ. Ναπολέοντος Ζέρβα μέχρι την συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες 09.00΄- 16.00΄).

-Μαν. Ανδρόνικου (κατά τις ώρες 12.00΄- 14.30΄).

-Τσιμισκή (κατά τις ώρες 12.00΄- 14.30΄).

-Πολυτεχνείου (κατά τις ώρες 12.00΄- 14.30΄).

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.

Ρυθμίσεις στην Πέλλα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Πέλλα το Σαββατοκύριακο, λόγω διεξαγωγής του 20ου Διεθνούς Μαραθώνιου Δρόμου «Μέγας Αλέξανδρος».

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 26 Απριλίου, οπότε και θα διεξαχθεί ο αγώνας, από τις 6 έως τις 11 το πρωί, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, στα εξής σημεία:

-στη νέα παράκαμψη της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από Πέλλα έως όρια Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

-στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από το 35 ως το 38,5 χιλιόμετρο (όρια Π.Ε. Θεσσαλονίκης μέχρι τα φανάρια της Πέλλας),

-στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τα φανάρια της Πέλλας έως το παλαιό αρχαιολογικό μουσείο και

-στις οδούς Δαβάκη, Βασ. Παύλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας του Δήμου Πέλλας.

Επιπλέον, το Σάββατο 25 Απριλίου και από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής της τελετής αφής της Αλεξανδρείου φλόγας – Λαμπαδηδρομίας, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, στα εξής σημεία:

-στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τα φανάρια της Πέλλας έως το παλαιό αρχαιολογικό μουσείο και

-στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ακροπόλεως, Τημενιδών, Αναγεννήσεως και Δαβάκη της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας του Δήμου Πέλλας.

Σε όλα τα παραπάνω οδικά σημεία θα ισχύει και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να απομακρύνουν «εγκαίρως τα οχήματά τους από τα δρομολόγια κίνησης των δρομέων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν όλη τη διαδρομή και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων. Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».