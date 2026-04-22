Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερία Γιακουμάκη από την Κρήτη, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα, σε αγροτική περιοχή της Αγία Βαρβάρα.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την ώρα που συγγενείς της 43χρονης βρίσκονταν σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή Live News με παρουσιαστή τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Λίγη ώρα πριν αποκαλυφθεί η τραγική κατάληξη, ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είχε αναφέρει ότι ο 40χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να είχε σκίσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου της, περίπου δύο μήνες πριν από τον χωρισμό τους.

Στη συνέχεια, στην εκπομπή εμφανίστηκε και ο αδελφός της 43χρονης, ο οποίος υποστήριξε ότι η αδελφή του δεν είχε κανέναν λόγο να μετακινηθεί προς τη Μεσσαρά.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που ο γιος και ο αδελφός της απηύθυναν έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνισή της, η 43χρονη βρισκόταν ήδη νεκρή μέσα στο όχημά της σε χωράφι της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφτασαν στα δημοσιογραφικά γραφεία εκείνη την ώρα, η Ελευθερία Γιακουμάκη έφερε τραύμα από σφαίρα πυροβόλου όπλου, στοιχείο που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της.