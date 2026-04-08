Η Κηφισιά απέσπασε πολύτιμο βαθμό στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, στην 2η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, παρά την πίεση που δέχτηκε. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κράτησε ανέπαφη την εστία της, διατηρώντας τη διαφορά των +7 από τη ζώνη υποβιβασμού, ενώ ο Ατρόμητος παρέμεινε χωρίς νίκη για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι (0-4-1), χωρίς να πείσει με την εμφάνισή του, αλλά παραμένει σε ασφαλή θέση με 10 βαθμούς στην 13η θέση.

Το παιχνίδι

Το ματς ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό και προσοχή από τις δύο πλευρές, με την πρώτη τελική να έρχεται στο 22’, όταν το σουτ του Αντόνισε σταμάτησε στον Γκουγκεσασβίλι. Στο 28’ ο Γιουμπιτάνα δοκίμασε ένα σουτ εκτός περιοχής, χωρίς να απειλήσει. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, ο Σταυρόπουλος βρήκε την κεφαλιά σε φάουλ του Μίχορλ, με τη μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει άουτ, σε μια από τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Στην επανάληψη, ο Αντόνισε και ο Μουντές απείλησαν με σουτ εκτός περιοχής, ενώ ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε σωτήρια το διαγώνιο σουτ του Αντόνισε στο 58’. Ο ρυθμός έπεσε σταδιακά, με τους προπονητές να προσπαθούν να διαφοροποιήσουν το παιχνίδι μέσω αλλαγών. Στο 79’ ο Έμπο έπιασε σουτ από μακριά, λίγο άουτ, και στο 85’ ο Λαρουσί δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Κηφισιά με παίκτη λιγότερο. Στις καθυστερήσεις, η τελευταία καλή στιγμή ήρθε από φάουλ του Μίχορλ, που πέρασε πάνω από την εστία.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος, δίνοντας στην Κηφισιά έναν πολύτιμο βαθμό για τη μάχη της παραμονής.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Γκουσεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Μουντές, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (82′ Καραμάνης), Ουκάκι (73′ Τσιλούλης), Μίχορλ, Τσούμπερ (82′ Πνευμονίδης), Γιουμπιτάνα (73′ Φαν Φερτ), Τσαντίλας (61′ Μπάκου)

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Πέτκοφ, Κονατέ, Πόκορνι, Λαρουσί, Αντόνισε (88′ Σόουζα), Πόμπο (62′ Θεοδωρίδης), Πέρεθ (76′ Έμπο), Αμάνι (62′ Νούνελι), Ρουκουνάκης, Χριστόπουλος (62 Μπένι)