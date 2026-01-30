Ο πρόεδρος Ντόναλντ ανακοίνωσε την Παρασκευή την επιλογή του Κέβιν Γουόρς ως διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη θέση του προέδρου της Federal Reserve, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία πέντε μηνών γεμάτη ένταση και αναταραχή γύρω από την κεντρική τράπεζα.

Η διαδικασία επιλογής ξεκίνησε επίσημα το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά η κριτική του Τραμπ προς τη Fed υπό την ηγεσία του Πάουελ είχε αρχίσει ήδη από το 2018, όταν ο Πάουελ ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Ο Τραμπ δήλωσε μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social ότι γνωρίζει τον Κέβιν Γουόρς για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι πιστεύει πως “θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος”.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), αντικαθιστώντας τον Τζερόμ Πάουελ. Η απόφαση αυτή βάζει τέλος σε μια πεντάμηνη περίοδο έντονων αναταράξεων γύρω από την κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιλογή του Γουόρς ολοκληρώνει μια διαδικασία που ξεκίνησε επίσημα το περασμένο καλοκαίρι, αλλά είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό, καθώς ο Τραμπ είχε εξαπολύσει σφοδρή κριτική κατά του Πάουελ σχεδόν από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2018.

«Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα αναδειχθεί σε έναν από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως τον καλύτερο», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανακοινώνοντας την επιλογή.

Η επιλογή του 55χρονου Γουόρς δεν αναμένεται να προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές, καθώς διαθέτει προηγούμενη εμπειρία στη Fed και θεωρείται ότι δεν θα λειτουργήσει αποκλειστικά υπό τις εντολές του Τραμπ.

«Έχει τον σεβασμό και την αξιοπιστία των χρηματοπιστωτικών αγορών», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπάνσεν, επικεφαλής επενδύσεων της The Bahnsen Group, στην εκπομπή “Squawk Box” του CNBC.

Ο Μπάνσεν πρόσθεσε ότι «κανείς που θα αναλάμβανε τη θέση αυτή δεν θα απέφευγε να μειώσει τα επιτόκια βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι θα είναι μια αξιόπιστη επιλογή».

Η αντιπαράθεση με τον Πάουελ και το πολιτικό πλαίσιο

Από την επιβεβαίωση του Πάουελ το 2018, ο Τραμπ ζητούσε επίμονα επιθετικές μειώσεις επιτοκίων. Παρά τις τρεις διαδοχικές μειώσεις στα τέλη του 2025, συνέχισε να τον επικρίνει, κατηγορώντας τον για υπερβάσεις κόστους στην ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσιγκτον.

Ο ίδιος ο Γουόρς είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο CNBC το περασμένο καλοκαίρι ότι απαιτείται «αλλαγή καθεστώτος» στη Fed, υποστηρίζοντας πως «το έλλειμμα αξιοπιστίας βρίσκεται στους σημερινούς επικεφαλής». Η στάση αυτή μπορεί να τον φέρει σε αντιπαράθεση με ένα ίδρυμα όπου η συναίνεση θεωρείται κρίσιμο στοιχείο χάραξης πολιτικής.

Η απόφαση του Τραμπ να προτείνει τον Γουόρς έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για την αμερικανική κεντρική τράπεζα, με τον πληθωρισμό να μην έχει ακόμη τιθασευτεί, το δημόσιο χρέος να αυξάνεται και τη Fed να δέχεται πρωτοφανείς πολιτικές πιέσεις.

Ανεξαρτησία της Fed και πολιτικές πιέσεις

Πρόσφατα, το υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε τον Πάουελ να καταθέσει σχετικά με το έργο ανακαίνισης. Εκείνος απάντησε χαρακτηρίζοντας την κίνηση «πρόφαση» για να εξαναγκαστεί η Fed να ακολουθήσει τις επιθυμίες του Λευκού Οίκου.

Η υπόθεση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Fed, θεμέλιο της αξιοπιστίας της, καθώς ο Τραμπ και στελέχη της κυβέρνησής του έχουν προτείνει μεγαλύτερη εποπτεία από τον Λευκό Οίκο και αλλαγές στον τρόπο καθορισμού των επιτοκίων.

Η διαδικασία επιλογής περιλάμβανε αρχικά 11 υποψηφίους, μεταξύ των οποίων πρώην και νυν αξιωματούχοι της Fed, οικονομολόγοι και στελέχη της Wall Street. Την αξιολόγηση συντόνισε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ενώ τελικά η λίστα περιορίστηκε σε τέσσερα ονόματα.

Οι προκλήσεις για τον νέο πρόεδρο

Ο Γουόρς αναμένεται να αντιμετωπίσει δύσκολη διαδικασία επικύρωσης. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις έχει δηλώσει ότι θα μπλοκάρει κάθε υποψηφιότητα για τη Fed έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, αν και ο Τραμπ υποστηρίζει ότι ο πληθωρισμός έχει τεθεί υπό έλεγχο, οι τιμές παραμένουν πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ η αγορά εργασίας παρουσιάζει κόπωση. Το οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από στασιμότητα στις προσλήψεις και απολύσεις, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική.

Οι αγορές δεν αναμένουν δραστικές κινήσεις από τον νέο πρόεδρο της Fed. Οι επενδυτές προβλέπουν το πολύ δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων φέτος, με το βασικό επιτόκιο να σταθεροποιείται κοντά στο 3%, επίπεδο που θεωρείται «ουδέτερο» για την οικονομική ανάπτυξη.

Το μέλλον του Τζερόμ Πάουελ

Αβέβαιο παραμένει το τι θα πράξει ο Πάουελ μετά την απομάκρυνσή του από την προεδρία της Fed. Αν και παραδοσιακά οι πρώην πρόεδροι παραιτούνται πλήρως, ο Πάουελ έχει ακόμη δύο χρόνια στη θητεία του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ενδέχεται να παραμείνει, λειτουργώντας ως αντίβαρο στις πιέσεις του Τραμπ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει ήδη τη νομιμότητα της απομάκρυνσης της κυβερνήτριας Λίζα Κουκ από τον Τραμπ, υπόθεση που θα μπορούσε να καθορίσει τα όρια των προεδρικών εξουσιών απέναντι στη Fed.

Με πληροφορίες από CNBC