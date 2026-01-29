Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) να μειώσει ουσιαστικά τα επιτόκια, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, μετά την απόφαση της τράπεζας να διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα επίθεση κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ζητώντας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social τη «σημαντική μείωση» των επιτοκίων, μία ημέρα μετά την απόφαση της τράπεζας να τα διατηρήσει αμετάβλητα.

«Η Fed θα έπρεπε να μειώσει ουσιαστικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος» για να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως «θα έπρεπε να πληρώνουμε τα χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου», με την ανάρτησή του να περιλαμβάνει –όπως συνηθίζει– φράσεις γραμμένες με κεφαλαία γράμματα για έμφαση.

Παράλληλα, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «βλάκα» τον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, συνεχίζοντας την έντονη κριτική που του ασκεί τους τελευταίους μήνες.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πιέζει επανειλημμένα για μείωση των επιτοκίων, υποστηρίζοντας ότι ο πληθωρισμός «δεν είναι πλέον ούτε πρόβλημα, ούτε απειλή» για την αμερικανική οικονομία.

Η κεντρική τράπεζα, μετά από σειρά μειώσεων που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, αποφάσισε αυτή τη φορά να διατηρήσει τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα. Στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι, παρότι η ανάπτυξη παραμένει «εύρωστη» και η ανεργία σταθεροποιήθηκε στο 4,4%, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι «κάπως αυξημένος», φτάνοντας το 2,8% τον Νοέμβριο, τον τελευταίο μήνα με διαθέσιμα στοιχεία.