Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε σκληρή ρητορική απέναντι στο αστικό κέντρο της Μινεάπολης, που έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς της αντιμεταναστευτικής πολιτικής, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες κατευνασμού λόγω έντονων κοινωνικών αντιδράσεων.

Η Μινεάπολη παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά τους θανάτους δύο Αμερικανών από πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος διαδηλωτής Άλεξ Πρέτι, ο οποίος έπεσε νεκρός το Σάββατο από σφαίρες της αστυνομίας συνόρων (CBP).

Δύο πράκτορες της αστυνομίας συνόρων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, διαδικασία που χαρακτήρισε ως «προβλεπόμενη» εκπρόσωπος της CBP.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε σε σκληρή ρητορική απέναντι στη Μινεάπολη, μετά από μια σύντομη περίοδο κατευνασμού που ακολούθησε τις έντονες αντιδράσεις για τους θανάτους δύο πολιτών από πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών. Η πόλη του αμερικανικού Βορρά παραμένει σε κατάσταση σοκ, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική της Ουάσιγκτον οξύνεται ξανά.

Ο 37χρονος διαδηλωτής Άλεξ Πρέτι σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο από σφαίρες ανδρών της αστυνομίας συνόρων (CBP), λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μητέρας δύο παιδιών, από πυρά πράκτορα της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE). Οι δύο υποθέσεις έχουν προκαλέσει κύμα οργής και κινητοποιήσεων στη Μινεάπολη.

Η CBP ανακοίνωσε ότι έθεσε σε διαθεσιμότητα δύο πράκτορες που εμπλέκονται στον θάνατο του Πρέτι, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «προβλεπόμενη». Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο διαδηλωτής δέχθηκε τουλάχιστον δέκα πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν ήδη στο έδαφος.

Αφού αρχικά δεσμεύτηκε για «μικρή αποκλιμάκωση» και περιορισμό της παρουσίας ομοσπονδιακών δυνάμεων, ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στον δημοκρατικό δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι. Ο τελευταίος είχε δηλώσει πως «δεν εφαρμόζεται και δεν θα εφαρμοστεί η ομοσπονδιακή νομοθεσία για τη μετανάστευση» στη Μινεάπολη, προκαλώντας την οργή του προέδρου. «Μπορεί κανείς (…) να του εξηγήσει ότι αυτή η δήλωση αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση του νόμου κι ότι παίζει με τη φωτιά!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Κλίμα έντασης και συλλήψεις

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανακοίνωσε μέσω X τη σύλληψη δεκαέξι ατόμων, που φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοσπονδιακούς πράκτορες. «Αναμένουμε περισσότερες συλλήψεις», πρόσθεσε, προκαλώντας την αντίδραση της δικαστού Ντούλσε Φόστερ, η οποία υπενθύμισε το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, σύμφωνα με τους New York Times.

Στους δρόμους της Μινεάπολης, πολίτες εξακολουθούν να περιπολούν για να ειδοποιούν γειτονιές σχετικά με την παρουσία ομοσπονδιακών αστυνομικών. «Έχω την εντύπωση ότι τα εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον των κατοίκων της Μινεάπολης έφθασαν σε τέτοιο επίπεδο που δεν θα είμαστε ποτέ ξανά οι ίδιοι», δήλωσε στο AFP ο Ντίλαν Άλβερσον, ιδιοκτήτης καφέ που προσφέρει δωρεάν γεύματα σε ευάλωτους πολίτες.

Ο πρόεδρος της συνόδου των αμερικανών επισκόπων, Πολ Κόκλι, κατήγγειλε την ατμόσφαιρα «φόβου και πόλωσης» που επικρατεί, τονίζοντας ότι αυτή δημιουργείται «όταν περιφρονείται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Επίθεση στην Ίλχαν Όμαρ – Αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Η βουλεύτρια Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί τη Μινεσότα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ομιλίας της. Ένας λευκός άνδρας ψέκασε προς το μέρος της με άγνωστο υγρό από σύριγγα, προτού ακινητοποιηθεί από τη φρουρά της. Το FBI διερευνά το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με πηγή του CNN, η σύριγγα πιθανόν περιείχε μηλόξιδο.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει πως οι επιχειρήσεις στη Μινεσότα σχετίζονται με σκάνδαλο απάτης στα κοινωνικά επιδόματα, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται μέλη της σομαλικής κοινότητας. Η κ. Όμαρ, που κατάγεται από τη Σομαλία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί το ζήτημα ως πρόσχημα για την ενίσχυση της καταστολής.

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας διεύθυνσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την καταπολέμηση της «απάτης», αναφέροντας τη Μινεσότα και την Καλιφόρνια ως παραδείγματα. Από την πλευρά της, η Όμαρ κατήγγειλε ότι «οι ομοσπονδιακοί πράκτορες τρομοκρατούν τους γείτονές μας και συλλαμβάνουν μέλη φυλετικών μειονοτήτων στο όνομα της δημόσιας ασφάλειας».

«Τα μέλη της κοινότητας φοβούνται να βγουν έξω, εξαιτίας της κατοχής της πόλης μας από την ICE», πρόσθεσε η βουλεύτρια. Παρά τις διαβεβαιώσεις για «αποκλιμάκωση», ακτιβιστές αναφέρουν ότι «κόσμος συνεχίζει να απαγάγεται στον δρόμο» από αστυνομικούς, όπως δήλωσε στο AFP η Τζένιφερ Άρνολντ, δημιουργός δικτύου αλληλοβοήθειας για παιδιά μεταναστών.

Πολιτική κρίση και πιθανό shutdown

Η έρευνα για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι αναμένεται να αποδώσει ευθύνες στους πράκτορες που ενεπλάκησαν. Βίντεο που έχει αναλύσει το Γαλλικό Πρακτορείο αντικρούει την επίσημη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία ο διαδηλωτής αποτέλεσε «απειλή» για τις δυνάμεις ασφαλείας.

Την επιχειρησιακή ευθύνη στη Μινεάπολη ανέλαβε ο Τομ Χόμαν, απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, αντικαθιστώντας τον μέχρι πρότινος επικεφαλής της αστυνομίας συνόρων Γκρεγκ Μποβίνο. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν νέα πολιτική κρίση: οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Τραμπ, ακόμη κι αν αυτό οδηγήσει σε shutdown ομοσπονδιακών υπηρεσιών.