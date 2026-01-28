Τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP) που εμπλέκονται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Μινεάπολη, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Άλεξ Πρέτι, τέθηκαν σε διοικητική άδεια.

Η ακριβής έκταση του μέτρου, δηλαδή ο συνολικός αριθμός των πρακτόρων που αφορά, παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας New York Times και εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με ένα από αυτά, οι πράκτορες τέθηκαν σε διοικητική άδεια. Προς το παρόν είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των πρακτόρων τους οποίους αφορά το μέτρο, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με το Fox News και το MS NOW, σε διοικητική άδεια τέθηκαν οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον Πρέτι.

Το περασμένο Σάββατο πράκτορες της CBP πυροβόλησαν πολλές φορές τον Πρέτι, έναν 37χρονο νοσηλευτή σε νοσοκομείο βετεράνων. Ο θάνατός του, ο δεύτερος στη Μινεσότα μέσα σε τρεις εβδομάδες, σε επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες, προκάλεσε κατακραυγή σε όλη τη χώρα. Η CBP έχει αναφέρει ότι εξετάζει το συμβάν.

Εξετάζεται παραβίαση «πρωτοκόλλου» από τους πράκτορες της ICE

Ο Στίβεν Μίλερ, ακραίος πλην όμως με μεγάλη επιρροή στενός συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε την Τρίτη ότι ο θάνατος το Σάββατο διαδηλωτή στη Μινεάπολη μπορεί να οφειλόταν σε παραβίαση του «πρωτοκόλλου» από πλευράς των ομοσπονδιακών πρακτόρων που τον πυροβόλησαν, αλλάζοντας θεαματικά τόνο για την υπόθεση.

«Οι ενισχύσεις στάλθηκαν στη Μινεσότα για αποστολή προστασίας, έπρεπε να αναπτύσσονται για ταχείες επιχειρήσεις ώστε να υψώνουν φράγμα ανάμεσα στις ομάδες που έκαναν συλλήψεις και στους ταραχοποιούς. Εξετάζουμε γιατί ομάδα της αστυνομίας συνόρων (CBP) μπορεί να μην τήρησε το πρωτόκολλο», ανέφερε ο κ. Μίλερ σε γραπτή δήλωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, ο Στίβεν Μίλερ έσπευσε να υπερασπιστεί τους πράκτορες που πυροβόλησαν τον 37χρονο νοσοκόμο μονάδας εντατικής θεραπείας—τον οποίο χαρακτήρισε «δυνάμει δολοφόνο».