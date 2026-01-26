Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον θάνατο ενός νοσηλευτή από τα πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών στη Μινεάπολη ως “τραγωδία”, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη “σκόπιμη και εχθρική αντίσταση” των Δημοκρατικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά το “τέλος της αντίστασης και του χάους” σχετικά με την πολιτική απελάσεων μεταναστών, αν και δεν επιθυμεί να βλέπει ανθρώπους να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται στους δρόμους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει πως ο θάνατος ενός νοσηλευτή από τα πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών στη Μινεάπολη, στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια “τραγωδία” αλλά είναι το αποτέλεσμα της “σκόπιμης και εχθρικής αντίστασης” των Δημοκρατικών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς και ότι οι δύο τους θέλουν να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την κατάσταση στη Μινεσότα, όπου πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες αυτόν τον μήνα.

“Ήταν μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία και, στην πραγματικότητα, φαινόταν να είμαστε σε παρόμοιο μήκος κύματος”, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. “Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί πολύ, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλτς όσο και εγώ θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση!”.