Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί θα γνωστοποιήσει το όνομα του υποψηφίου που προτείνει για την ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, Federal Reserve.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους παράγοντες των αγορών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει επιλέξει «κάποιον πολύ καλό» για τη θέση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) θα γνωστοποιήσει το όνομα του προσώπου που προτείνει για τη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve – Fed), μια απόφαση με ιδιαίτερη σημασία για τις διεθνείς αγορές.

Ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στην avant-première ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ, ότι θα ανακοινώσει «αύριο το πρωί» την επιλογή του, προσθέτοντας πως έχει επιλέξει «κάποιον πολύ καλό».

Ο 79χρονος μεγιστάνας φαίνεται να επισπεύδει τη διαδικασία, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχε δηλώσει πως η ανακοίνωση θα γινόταν την επόμενη εβδομάδα. «Θα είναι κάποιος που νομίζω ότι θα κάνει καλή δουλειά», ανέφερε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επαναλαμβάνοντας την άποψή του ότι τα επιτόκια είναι σήμερα «πολύ υψηλά, αφόρητα πολύ υψηλά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανακοίνωση θα γίνει παρουσία «του Σκοτ και του Χάουαρντ κι όλου του κόσμου», αναφερόμενος στους υπουργούς Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ. Ο Τραμπ έχει επαναλάβει τις τελευταίες εβδομάδες ότι έχει ήδη λάβει την απόφασή του και θα την παρουσιάσει σύντομα.

Οι υποψήφιοι για τη Fed

Η θητεία του απερχόμενου προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ολοκληρώνεται τον Μάιο. Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί πως εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθέσει τον ρόλο στον οικονομικό του σύμβουλο Κέβιν Χάσετ, αλλά τελικά υποχώρησε, εκτιμώντας ότι χρειάζεται την παρουσία του για την υπεράσπιση των πολιτικών του στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Πέρα από τον Χάσετ, μεταξύ των πιθανών υποψηφίων περιλαμβάνονται ο πρώην και ο νυν σύμβουλος της κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς και Κρίστοφερ Γουάλερ αντίστοιχα, καθώς και ο Ρικ Ρίντερ, διευθυντής επενδύσεων της BlackRock, του μεγαλύτερου διαχειριστή κεφαλαίων παγκοσμίως.

Η στάση της Fed και η ανεξαρτησία της

Η Federal Reserve αποφάσισε την Τετάρτη να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2025. Ο Τζερόμ Πάουελ, σε συνέντευξη Τύπου, διαβεβαίωσε ότι «πιστεύει» πως ο θεσμός δεν θα χάσει την ανεξαρτησία του, προσθέτοντας: «Ελπίζω ειλικρινά πως δεν θα γίνει αυτό».