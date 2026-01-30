Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει εκλεγεί στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι κλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια υπουργικών συμβουλίων όχι επειδή κοιμάται, αλλά επειδή βαριέται.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ένα υπουργικό συμβούλιο τον περασμένο Αύγουστο, το οποίο κράτησε πάνω από τρεις ώρες και το χαρακτήρισε «αρκετά ανιαρό» και «λίγο βαρετό».

Κατά τη διάρκεια αυτής της μαραθώνιας συνεδρίασης, οι υπουργοί του επαίνεσαν τον πρόεδρο, ενώ στη συνέχεια εκείνος απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που ήταν παρόντες.

«Ο κόσμος λέει: Έκλεισε τα μάτια! Ακούστε, ήταν αρκετά ανιαρό, για να είμαι ειλικρινής», είπε ο 79χρονος πρόεδρος, αναφερόμενος στο υπουργικό συμβούλιο του περασμένου Αυγούστου, που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες και κατά τη διάρκεια του οποίου εθεάθη με κλειστά βλέφαρα.

«Ήταν λίγο βαρετό», πρόσθεσε ο Τραμπ για τη μαραθώνια συνεδρίαση, στην οποία οι υπουργοί του, ο ένας μετά τον άλλον, εξήραν το έργο του, ενώ εκείνος απάντησε σε πολλές ερωτήσεις δημοσιογράφων που παρακολουθούσαν τη διαδικασία.

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ωστόσο, έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι ο πρόεδρος αποκοιμήθηκε στιγμιαία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Σύντομη νέα συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Σήμερα, ο Τραμπ συγκάλεσε εκ νέου την κυβέρνησή του, για δέκατη φορά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Η συνεδρίαση, που μεταδόθηκε απευθείας, διήρκεσε μόλις μία ώρα. Αυτή τη φορά, ο πρόεδρος απομάκρυνε τους δημοσιογράφους χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Μεταξύ των υπουργών που δεν έκαναν δηλώσεις ήταν και η Κρίστι Νόεμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, την παραίτηση της οποίας ζητούν οι Δημοκρατικοί μετά τον θάνατο δύο διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Αμφιβολίες για την υγεία του προέδρου

Για τον Τραμπ, το ζήτημα της φυσικής του κατάστασης παραμένει ευαίσθητο. Ο ίδιος επιδιώκει να παρουσιάζεται ως το αντίθετο του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκαλούσε «ξεμωραμένο γέρο». Παρ’ όλα αυτά, τα ερωτήματα για την υγεία του εντείνονται, με αφορμή τις συχνές μελανιές που έχουν παρατηρηθεί στο δεξί του χέρι και, τουλάχιστον μία φορά, στο αριστερό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Τραμπ εξήγησε ότι τα αιματώματα οφείλονται στη λήψη ασπιρίνης σε υψηλή δοσολογία, την οποία οι γιατροί του συνέστησαν να μειώσει. «Λένε ότι η ασπιρίνη αραιώνει το αίμα και δεν θέλω η καρδιά μου να αντλεί πηχτό αίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.