Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να μην επιτεθεί στο Κίεβο για μια εβδομάδα λόγω του κρύου καιρού.

«Ζήτησα προσωπικά από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, και αυτός συμφώνησε να το κάνει», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέροντας το «εξαιρετικά κρύο» καιρό στην περιοχή.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί είπαν: «Μην κάνεις το τηλεφώνημα, δεν θα το πετύχεις». Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα μέσα στο κρύο

Από την αρχή του έτους, οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Κίεβο άφησαν περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και 6.000 πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση. Ύστερα από εβδομάδες επισκευών, 700 πολυκατοικίες εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση.

Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και αλλού, ιδίως στη βόρεια και ανατολική Ουκρανία – όπου βρίσκονται μεγαλουπόλεις όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο, το Τσερνίχιβ και το Σούμι – που στοχοποιούνται τακτικά, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται περιορισμοί στην ηλεκτροδότηση της βιομηχανίας και διακοπές ρεύματος για τους καταναλωτές

Επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής

Οι επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο σύστημα μεταφοράς ενέργειας και στον τομέα του φυσικού αερίου αποτελούν εδώ και καιρό βασικά στοιχεία της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της DTEK, δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία είναι κοντά σε μια «ανθρωπιστική καταστροφή», λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί τα ενεργειακά της συστήματα εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, απευθύνοντας έκκληση για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων. Το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικές υποδομές επεξεργασίας πετρελαίου για να περιορίσει τα κρατικά έσοδα από τις πωλήσεις του που χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση του πολέμου.

Η ένωση παραγωγών ηλιακής ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πέρυσι τέθηκαν σε λειτουργία νέες εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος περίπου 1,5 γιγαβάτ (gigawatts) και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Ουκρανία ξεπέρασε τα 8,5 γιγαβάτ, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών εγκαταστάσεων.

Ο όγκος είναι υψηλότερος από την εγκατεστημένη ισχύ και των τριών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που ελέγχονται από την Ουκρανία, η οποία ανέρχεται σε 7,7 γιγαβάτ – και βοήθησε τη χώρα να ανταπεξέλθει κατά τη διάρκεια των επισκευών σε αυτούς τους σταθμούς το περασμένο καλοκαίρι – αλλά η παραγωγή εξαρτάται από τον καιρό.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι το κατεστραμμένο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας είναι σε θέση να καλύψει μόλις το 60% των αναγκών της χώρας, φέτος τον χειμώνα: δυνατότητα 11 GW έναντι των απαιτούμενων 18 GW.

Οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να εξισορροπήσουν την κατάσταση, αυξάνοντας σημαντικά τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από χώρες της ΕΕ, επιβάλλοντας παράλληλα προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.

Στους – 30 η θερμοκρασία

Υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες που φθάνουν μέχρι και τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου θα καταγραφούν στην Ουκρανία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για τις χειμερινές σοδειές, δήλωσαν σήμερα ειδικοί της γεωργίας και η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Μια ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου και θα επηρεάσει όλες τις περιοχές, εκτός από τη νότια Ουκρανία, με την παγωνιά να αρχίζει να υποχωρεί λίγο στις 4 Φεβρουαρίου, ανέφερε η υπηρεσία στο Telegram.

“Θεωρούμε το παρόν κύμα ψύχους υπερβολικά επικίνδυνο για τις χειμερινές σοδειές σε ένα μεγάλο τμήμα της Ουκρανίας”, έγραψε στο Telegram η εταιρεία γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών Barva Invest.

Η Ουκρανία είναι παραγωγός χειμερινών σιτηρών, που αναλογούν σχεδόν στο 95% της συνολικής ουκρανικής σοδειάς σιτηρών. Τα χειμερινά σιτηρά, με μεγαλύτερη απόδοση παραγωγής σε σχέση με τα εαρινά σιτηρά, σπέρνονται το φθινόπωρο και η συγκομιδή τους γίνεται το καλοκαίρι της ερχόμενης χρονιάς.

Η Barva Invest επισήμανε ότι ένας συνδυασμός ισχυρών παγετών και ανεπαρκούς κάλυψης από χιόνι μπορεί να επηρεάσει τις σοδειές στην κεντρική, τη βορειοανατολική και την ανατολική Ουκρανία.

Ο παγετός θα είναι λιγότερο ισχυρός στη νότια Ουκρανία, αλλά εκεί δεν υπάρχει αρκετό χιόνι για να προστατεύσει τις σοδειές καλύπτοντάς τες.

Στις αρχές Ιανουαρίου η θερμοκρασία στην Ουκρανία έπεσε στους μείον 20 και μόλις αυτή την εβδομάδα ανέβηκε πάνω από το μηδέν.