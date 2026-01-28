Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξέφρασε «μεγάλη απογοήτευση» για την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και ΕΕ, κατηγορώντας την Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου υπό κυρώσεις.

Ο Μπέσεντ επεσήμανε ότι η Ινδία διυλίζει το ρωσικό πετρέλαιο και κατόπιν τοπικά προϊόντα αγοράζονται από ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα να χρηματοδοτούν «έναν πόλεμο εναντίον των ίδιων».

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα ως ανταπόκριση στην αγορά ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει αρχικά τη βούληση να ακολουθήσουν τα αμερικανικά μέτρα αλλά τελικά υπαναχώρησαν για εμπορικούς λόγους.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη νέα εμπορική συμφωνία ΕΕ – Ινδίας, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί «μεγάλη απογοήτευση» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως τόνισε, η συμφωνία έρχεται τη στιγμή που η Ινδία «άρχισε να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις».

«Ορισμένοι πρέπει να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για εκείνους», παραδέχθηκε ο Μπέσεντ, επισημαίνοντας ωστόσο πως «μαντέψτε ποιος αγοράζει αυτό το πετρέλαιο αφού διυλιστεί στην Ινδία». «Οι Ευρωπαίοι!», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο CNBC.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, «οι Ευρωπαίοι χρηματοδοτούν έναν πόλεμο εναντίον των ίδιων». Υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα, ως απάντηση στις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί. Όπως είπε, οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει πρόθεση να ακολουθήσουν την ίδια πολιτική, αλλά «υπαναχώρησαν διότι ήθελαν μια εμπορική συμφωνία».

«Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε τους Ευρωπαίους να μιλούν για το πόσο σημαντικός είναι ο ουκρανικός λαός, να θυμάστε πως βάζουν πάντα το εμπόριο πάνω από τους Ουκρανούς», υπογράμμισε ο Μπέσεντ και πρόσθεσε επίσης ότι: «Για την Ευρώπη, το εμπόριο είναι σημαντικότερο από το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία».

Παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος

Ο Μπέσεντ ρωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο παρέμβασης των ΗΠΑ στην αγορά συναλλάγματος, με στόχο τη στήριξη του γιεν, το οποίο έχει υποχωρήσει έναντι του δολαρίου τις τελευταίες εβδομάδες.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι είχε δηλώσει πρόσφατα ότι είναι έτοιμη «να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αντιμετωπίσει τις κερδοσκοπικές και αφύσικες διακυμάνσεις» του νομίσματος.

«Δεν μπορώ να κάνω κανένα άλλο σχόλιο παρά το ότι ασκούμε μία πολιτική υπέρ ενός ισχυρού δολαρίου», απάντησε ο Αμερικανός υπουργός.

Η νέα εμπορική συμφωνία ΕΕ – Ινδίας

Μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν δύο δεκαετίες, η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επισημοποίησαν τη σύναψη μιας φιλόδοξης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Η συμφωνία αυτή δημιουργεί «μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων» και θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τις δύο πλευρές.

Σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική συνεργασία ΕΕ και Ινδίας, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη προστασία απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό και στις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει με τις ΗΠΑ.