Η Ινδία και η ΕΕ ολοκλήρωσαν μια ιστορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την οποία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε ως τη «μητέρα όλων των συμφωνιών». Η συμφωνία έρχεται έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες διαδοχικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να ανοίξει την τεράστια και, μέχρι τώρα, αυστηρά προστατευόμενη, αγορά της Ινδίας στα 27 κράτη της ΕΕ, με έμφαση στη μεταποίηση και τον τομέα των υπηρεσιών. Θα διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά για βασικά ευρωπαϊκά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων και κρασιού, με αντάλλαγμα ευκολότερες εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, πολύτιμων λίθων και φαρμακευτικών προϊόντων.

Η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία έως το 2032, καταργώντας ή μειώνοντας τους δασμούς στο 96,6% των εμπορευμάτων, οδηγώντας σε εξοικονόμηση 4 δισ. ευρώ σε δασμούς για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ. Οι δασμοί θα μειωθούν στο μηδέν για ένα τεράστιο φάσμα βιομηχανικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, πλαστικών, χημικών, μηχανημάτων και φαρμακευτικών προϊόντων.

«Η Ευρώπη και η Ινδία γράφουν ιστορία σήμερα» δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν κατά τη συνάντησή της με τον ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. «Εχουμε ολοκληρώσει τη μητέρα όλων των συμφωνιών. Εχουμε δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων – και οι δύο πλευρές αναμένεται να επωφεληθούν». Προηγουμένως η πρόεδρος της Κομισιόν είχε τονίσει ότι αναμένει πως οι εξαγωγές προς την Ινδία θα διπλασιαστούν. Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ινδικό υπουργικό συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.

Επίσης, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν σύμφωνο ασφαλείας για την εμβάθυνση του κοινού έργου για την ασφάλεια στη θάλασσα, τις υβριδικές απειλές και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συμφωνία ασφαλείας έχει περιγραφεί από την ΕΕ ως τρόπος για την «προώθηση της ευθυγράμμισης» μετά από ενδοιασμούς σχετικά με τους δεσμούς της Ινδίας με τη Ρωσία. Ευρωπαϊκή Ενωση και Ινδία κατέληξαν επίσης σε συμφωνία για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού προκειμένου να ανοίξουν ευκαιρίες για νέους επαγγελματίες και εποχιακούς εργαζομένους – που τόσο πολύ ανάγκη έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες – ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν να ξεκινήσουν συνομιλίες για την ένταξη της Ινδίας στο ερευνητικό πρόγραμμα Horizon της ΕΕ.

Οι χώρες με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, θα επωφεληθούν μίας ποσόστωσης 250.000 οχημάτων τον χρόνο που θα υπόκεινται σε μειωμένους δασμούς, οι οποίοι θα μειωθούν σταδιακά από το 110% στο 10%, εκ των οποίων 160.000 οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και 90% ηλεκτρικά οχήματα. Οσον αφορά τα ανταλλακτικά, οι δασμοί θα καταργηθούν εντελώς μέσα σε πέντε έως δέκα χρόνια.

Οι δασμοί που εφαρμόζει η Ινδία θα μηδενιστούν στην αεροναυπηγική, έναν τομέα-κλειδί για τη Γαλλία με την Airbus, αντί για 11% μέχρι τώρα, αλλά και για τις μηχανές και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (έναντι μέχρι 44% τώρα), τον ιατρικό εξοπλισμό, τα χημικά προϊόντα, τον σίδηρο και τον χάλυβα, ή ακόμη τα φάρμακα.

Οι παραγωγοί κρασιών και οινοπνευματωδών, σημαντικοί κλάδοι για χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ιρλανδία, θα είναι ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους της συμφωνίας. Οι δασμοί που επιβάλλει η Ινδία στο ευρωπαϊκό κρασί θα μειωθούν σταδιακά από 150% τώρα στο 20% ή 30%, αυτοί για τα οινοπνευματώδη στο 40% και για την μπίρα στο 50%.

Το ελαιόλαδο, σημαντικό εξαγωγικό προϊόν για την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, που φορολογείται έως 45%, δεν θα υπόκειται πλέον σε δασμούς. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως η ζύμη, το ψωμί, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και η σοκολάτα, θα επωφεληθούν επίσης καθώς οι δασμοί θα μηδενιστούν, όπως και οι χυμοί φρούτων ή το κρέας από πρόβατο ή αρνί. Τα αχλάδια και τα ακτινίδια θα δουν τους δασμούς τους να μειώνονται από 33% σε 10%, στο πλαίσιο μιας ειδικής ποσόστωσης. Τέλος, οι δασμοί στα λουκάνικα και στα άλλα κρεατικά σκευάσματα θα πέσουν από 110% στο 50%.

Σε μια κίνηση προστασίας των ευρωπαϊκών γεωργικών συμφερόντων, η ΕΕ διατηρεί τους δασμούς στο βοδινό κρέας, το κοτόπουλο, τη ζάχαρη, το αλεύρι, το σκόρδο και την αιθανόλη, ένα αποτέλεσμα που μπορεί να βοηθήσει την έγκριση της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι ευαίσθητο στα γεωργικά θέματα. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ρήτρες προστασίας που θα επιτρέψουν να ληφθούν στοχευμένα μέτρα αν ένας αγροτικός κλάδος αποσταθεροποιηθεί εξαιτίας της συμφωνίας. Οι Βρυξέλλες διαβεβαιώνουν ότι όλες οι εισαγωγές από την Ινδία θα πρέπει να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς στον τομέα της υγείας και της διατροφικής ασφάλειας.