Η Κούβα κατήγγειλε ως «βάρβαρη πράξη επίθεσης» την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απειλεί να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει με πετρέλαιο τη νησιωτική χώρα υπό κομμουνιστική διακυβέρνηση.

«Καταγγέλλουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη βάρβαρη πράξη επίθεσης εναντίον της Κούβας και του λαού της, που υπομένει για πάνω από 65 χρόνια τον πιο μακρό και απάνθρωπο οικονομικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε ποτέ σ’ ένα ολόκληρο έθνος», δήλωσε μέσω X ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες. Όπως πρόσθεσε, οι πολίτες της χώρας θα «υποχρεωθούν να υποστούν ακραίες συνθήκες ζωής» εξαιτίας της νέας αμερικανικής πολιτικής.

Ο Ροδρίγκες σημείωσε ακόμη ότι «καταδικάζουμε τη νέα κλιμάκωση» που βασίζεται, όπως είπε, σε «μακρύ κατάλογο ψεμάτων, που έχει σκοπό να παρουσιαστεί η Κούβα ως απειλή που δεν είναι».

Ο ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος, επιδιώκοντας να συνεχίσει την πολιτική μέγιστης πίεσης προς την Αβάνα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ «μπορεί» να επιβάλουν επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς, χωρίς να καθορίζεται το ύψος τους, σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα.

Σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, «επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός ad valorem μπορεί να επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται από οποιαδήποτε χώρα πουλάει άμεσα ή έμμεσα ή παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα». Ο όρος ad valorem («ανάλογα με την αξία») σημαίνει ότι οι δασμοί θα υπολογίζονται βάσει της εμπορικής αξίας των προϊόντων.

Η επίκληση της «εθνικής ασφάλειας»

Η απόφαση του Τραμπ στηρίζεται στην ανακήρυξη κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» λόγω της «εξαιρετικής απειλής» που, σύμφωνα με το διάταγμα, εγείρει η Κούβα για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την κουβανική κυβέρνηση ότι «ευθυγραμμίζεται να υποστηρίζει χώρες, διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις και παράγοντες εχθρικούς έναντι των ΗΠΑ», όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, η Χαμάς και η Χεζμπολά. Επιπλέον, την κατηγορεί ότι «αποσταθεροποιεί την περιοχή μέσω της μετανάστευσης και της βίας» και ότι «διαδίδει τις κομμουνιστικές ιδέες της».

Απαντώντας, ο Μπρούνο Ροδρίγκες ανέφερε πως «η μοναδική απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, και η μοναδική κακόβουλη επιρροή, είναι αυτή (…) της κυβέρνησης των ΗΠΑ εναντίον των εθνών και των λαών της Αμερικής μας». Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για «εκβιασμό» και «εξαναγκασμό».

Ενεργειακή κρίση στην Κούβα

Πρόσφατα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Αβάνα ότι δεν θα λαμβάνει πλέον «καθόλου πετρέλαιο» από τη Βενεζουέλα, αν δεν υπάρξει «συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος έχει θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τον τομέα της Βενεζουέλας που παλαιότερα αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή αργού της Κούβας.

Η νέα απειλή του αμερικανού προέδρου διατυπώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση. Η χώρα, που βρίσκεται υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, βιώνει τα τελευταία χρόνια μεγάλες ελλείψεις καυσίμων, με συνέπειες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την καθημερινότητα των πολιτών.

Το Μεξικό συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που εξακολουθούν να παραδίδουν πετρέλαιο στην Κούβα, παρά τις αμερικανικές πιέσεις.